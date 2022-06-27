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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе ВКС по заводу «Артем» в Киеве

В российском военном ведомстве утверждают, что атаковали только военные объекты. При этом Минобороны России заявляет, что на жилой дом в Киеве упала сбитая ВСУ ракета украинских ПВО
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские Воздушно-космические силы накануне ударили высокоточными ракетами по цехам завода «Артем», где производят припасы для украинских систем, сообщили в Минобороны.

«Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», — рассказали в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В ведомстве добавили, что все четыре российские ракеты достигли цели и поразили объект. «Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала», — сказали в министерстве.

По данным российского ведомства, силы Киева пытались перехватить российские ракеты зенитными средствами, размещенными в столице. «Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет», — сказали в Минобороны. При этом, указали в ведомстве, украинские «Буки» сбили две зенитные ракеты С-300 ВСУ из-за «отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств».

«Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», — заявили в Минобороны.

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Минобороны Киев ВКС России авиаудар Военная операция на Украине

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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