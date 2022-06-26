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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Киева сообщил о взрывах

Взрывы прогремели в одном из центральных районов Киева. По словам, Виталия Кличко, из двух домов эвакуируют жителей. Причину взрывов мэр не назвал
Софийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве (Фото: РИА Новости)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремели несколько взрывов, об этом он написал в своем Telegram-канале. О взрывах также пишут издания «Украинская правда» и «Укринформ».

По словам Кличко, на место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. «В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», — написал Кличко во втором сообщении. Причину взрывов он не уточнил.

Шевченковский район находится в центральной части Киева. На его территории, в частности, расположены Софийский собор, Золотые ворота, киевский зоопарк и телецентр.

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В начале июня Кличко сообщал о взрывах в столичных районах Дарницкий и Днепровский, которые расположены на востоке города. Пострадал один человек, уточнял мэр. Как утверждал советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, в результате пострадали объекты украинского оператора железных дорог «Укрзализныца».

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что в рамках проведения военной операции наносит удары только по военным объектам, не трогая гражданскую инфраструктуру.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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В апреле ведомство пригрозило ударами по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если Украина продолжит попытки диверсий и ударов по объектам России.

Военные действия в районе Киева шли в конце февраля и в марте. 25 февраля Минобороны России сообщило, что российские десантники блокировали Киев с западной стороны. Через два дня Кличко в интервью Associated Press сообщил, что столица находится в окружении, а все выезды из нее заблокированы. Однако позже в видеообращении он заявил, что СМИ, распространившие его слова об окружении, участвуют в информационной войне. «Не верьте брехне», — подчеркнул мэр.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Киев Виталий Кличко Украина взрывы

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