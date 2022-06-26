Мэр Киева сообщил о взрывах
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремели несколько взрывов, об этом он написал в своем Telegram-канале. О взрывах также пишут издания «Украинская правда» и «Укринформ».
По словам Кличко, на место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. «В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», — написал Кличко во втором сообщении. Причину взрывов он не уточнил.
Шевченковский район находится в центральной части Киева. На его территории, в частности, расположены Софийский собор, Золотые ворота, киевский зоопарк и телецентр.
В начале июня Кличко сообщал о взрывах в столичных районах Дарницкий и Днепровский, которые расположены на востоке города. Пострадал один человек, уточнял мэр. Как утверждал советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, в результате пострадали объекты украинского оператора железных дорог «Укрзализныца».
Российское Минобороны неоднократно сообщало, что в рамках проведения военной операции наносит удары только по военным объектам, не трогая гражданскую инфраструктуру.
В апреле ведомство пригрозило ударами по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если Украина продолжит попытки диверсий и ударов по объектам России.
Военные действия в районе Киева шли в конце февраля и в марте. 25 февраля Минобороны России сообщило, что российские десантники блокировали Киев с западной стороны. Через два дня Кличко в интервью Associated Press сообщил, что столица находится в окружении, а все выезды из нее заблокированы. Однако позже в видеообращении он заявил, что СМИ, распространившие его слова об окружении, участвуют в информационной войне. «Не верьте брехне», — подчеркнул мэр.