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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские военные уничтожили производственные корпуса предприятия «Артем» в Киеве, сообщает Минобороны.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев», — говорится в сообщении.

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Согласно данным украинского онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, государственная акционерная холдинговая компания «Артем» принадлежит госконцерну «Укроборонпром». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, а также воздушных и космических летательных аппаратов. В частности, компания разработала неуправляемые авиационные ракеты РС-80 для вооружения ударных вертолетов, штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков. Ракеты могут поражать воздушные цели с расстояния до 4 км, наземные — до 7 км. Летом 2021 года завод передал партию РС-80 Вооруженным силам Украины, сообщал «Интерфакс-Украина».

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине с целью «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны. Минобороны утверждает, что наносит удары только по военным объектам.

Материал дополняется. 

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