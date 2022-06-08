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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова

В этом же регионе ракетами воздушного базирования нанесены удары по нескольким районам сосредоточения военных и техники, уничтожено хранилище топлива. Средства ПВО сбили в Николаевской области два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 *

Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в цехах предприятия ремонтировали танки и другую бронетехнику.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, нанесены удары по двум пунктам управления, 13 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также батарее РСЗО «Ураган». В районе города Чугуева в Харьковской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, добавили в министерстве. Вблизи населенных пунктов Малиновка (Харьковская область), Спорное и Звановка (Донбасс) уничтожены четыре склада оружия и боеприпасов.

Авиация за сутки атаковала 63 района скопления живой силы и военной техники, уничтожила пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 бойцов, восемь танков, две установки РСЗО «Град», артиллерийскую батарею, станцию радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей.

Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 в районе города Снигиревка и вертолет Ми-8 близ села Белая Криница (Николаевская область). Сбито 11 украинских беспилотников. В районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены три ракеты «Точка-У» и пять реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Ракетные войска и артиллерия атаковали 68 пунктов управления, 172 огневые позиции артиллерии ВСУ и 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате уничтожены более 320 бойцов, четыре склада боеприпасов, девять единиц бронетехники, три установки РСЗО «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в Харьковской и Запорожской областях.

Всего с начала военной операции уничтожены:

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  • 192 самолета;
  • 130 вертолетов;
  • 1150 беспилотных летательных аппаратов;
  • 335 зенитных ракетных комплексов;
  • 3459 танков и других боевых бронированных машин;
  • 489 установок реактивных систем залпового огня;
  • 1822 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Харьков Украина Минобороны ракетный удар
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