Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в цехах предприятия ремонтировали танки и другую бронетехнику.
Кроме того, нанесены удары по двум пунктам управления, 13 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также батарее РСЗО «Ураган». В районе города Чугуева в Харьковской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, добавили в министерстве. Вблизи населенных пунктов Малиновка (Харьковская область), Спорное и Звановка (Донбасс) уничтожены четыре склада оружия и боеприпасов.
Авиация за сутки атаковала 63 района скопления живой силы и военной техники, уничтожила пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 бойцов, восемь танков, две установки РСЗО «Град», артиллерийскую батарею, станцию радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей.
Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 в районе города Снигиревка и вертолет Ми-8 близ села Белая Криница (Николаевская область). Сбито 11 украинских беспилотников. В районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены три ракеты «Точка-У» и пять реактивных снарядов РСЗО «Смерч».
Ракетные войска и артиллерия атаковали 68 пунктов управления, 172 огневые позиции артиллерии ВСУ и 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате уничтожены более 320 бойцов, четыре склада боеприпасов, девять единиц бронетехники, три установки РСЗО «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в Харьковской и Запорожской областях.
Всего с начала военной операции уничтожены:
- 192 самолета;
- 130 вертолетов;
- 1150 беспилотных летательных аппаратов;
- 335 зенитных ракетных комплексов;
- 3459 танков и других боевых бронированных машин;
- 489 установок реактивных систем залпового огня;
- 1822 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.