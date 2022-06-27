Посол ЛНР сообщил об отсутствии заложников на территории «Азота»

27 июня власти ЛНР сообщили об эвакуации из промзоны более 500 человек. Накануне Минобороны сообщило о полном переходе Северодонецка под контроль республики

Фото: Александр Река / ТАСС

На территории химзавода «Азот» в Северодонецке «в заложниках» никого не осталось, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» посол ЛНР Родион Мирошник.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее Народная милиция республики сообщила, что с завода вывезли более 500 человек. Накануне Мирошник заявлял об эвакуации 250 мирных жителей. Он добавил, что эвакуированных вывозят «в Старобельск и дальше по их желанию», а около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк в надежде, что жизнь в городе наладится.

26 июня Минобороны России сообщило о переходе Северодонецка, а также поселков Боровское, Вороново и Сиротино под контроль ЛНР. За день до этого в ведомстве сказали, что город вместе с поселками полностью контролируется российскими Вооруженными силами. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков утверждал, что Москве удалось сорвать попытку Киева превратить промзону «Азота» в «упорный очаг сопротивления».

Министр обороны Сергей Шойгу еще в начале июня говорил о взятии жилых кварталов Северодонецка, отмечая, что в промышленных зонах остаются украинские военнослужащие. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, союзнические силы к 25 июня вывели из подвалов завода «Азот» всех мирных жителей, которых ВСУ «использовали в качестве живого щита».

24 июня глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил о команде военным отступить из города на более укрепленные позиции. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал отступление из Северодонецка «тактической перегруппировкой».