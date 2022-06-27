Посол ЛНР сообщил об отсутствии заложников на территории «Азота»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Reuters узнал о стремлении Зеленского завершить конфликт до начала зимы Политика, 13:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:37
Турция заявила о договоренности по созданию операционного центра по зерну Политика, 13:36
Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить Pro, 13:36
В Симферополе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Видео Общество, 13:34
У Maer появилась новая локация — медиафасад на Ленинградском шоссе Москвы Пресс-релиз, 13:24
Песков предложил подождать решения Лукашенко о помиловании Сапеги Политика, 13:19
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 13:19
Умер выросший в сиротском приюте и ставший владельцем Ray Ban миллиардер Общество, 13:13
Посол ЛНР сообщил об отсутствии заложников на территории «Азота» Политика, 13:12
Екатеринбург принял крупнейшую на Урале конференцию по ИТ-безопасности РБК+, 13:08
Бывшего футболиста «Ромы» и сборной Италии избрали мэром Вероны Спорт, 13:08
Россия запретила въезд 43 гражданам Канады Политика, 13:06
Правительство расширило программу дальневосточной ипотеки Недвижимость, 13:04

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол ЛНР сообщил об отсутствии заложников на территории «Азота»

27 июня власти ЛНР сообщили об эвакуации из промзоны более 500 человек. Накануне Минобороны сообщило о полном переходе Северодонецка под контроль республики
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

На территории химзавода «Азот» в Северодонецке «в заложниках» никого не осталось, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» посол ЛНР Родион Мирошник.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее Народная милиция республики сообщила, что с завода вывезли более 500 человек. Накануне Мирошник заявлял об эвакуации 250 мирных жителей. Он добавил, что эвакуированных вывозят «в Старобельск и дальше по их желанию», а около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк в надежде, что жизнь в городе наладится.

В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода «Азот»
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

26 июня Минобороны России сообщило о переходе Северодонецка, а также поселков Боровское, Вороново и Сиротино под контроль ЛНР. За день до этого в ведомстве сказали, что город вместе с поселками полностью контролируется российскими Вооруженными силами. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков утверждал, что Москве удалось сорвать попытку Киева превратить промзону «Азота» в «упорный очаг сопротивления».

Министр обороны Сергей Шойгу еще в начале июня говорил о взятии жилых кварталов Северодонецка, отмечая, что в промышленных зонах остаются украинские военнослужащие. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, союзнические силы к 25 июня вывели из подвалов завода «Азот» всех мирных жителей, которых ВСУ «использовали в качестве живого щита».

24 июня глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил о команде военным отступить из города на более укрепленные позиции. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал отступление из Северодонецка «тактической перегруппировкой».

Читайте на РБК Pro
Pro
Русский след: c какими трудностями сталкиваются стартапы из-за санкций
Статьи
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить
Статьи
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЛНР «Азот» Украина освобождение заложников

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Власти ЛНР сообщили, что на заводе «Азот» еще остались убежища с людьми
Политика
В МВД ЛНР заявили о покинувших Северодонецк иностранных наемниках
Политика
Минобороны заявило о переходе Северодонецка под контроль ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter