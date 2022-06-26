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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о переходе Северодонецка под контроль ЛНР

Республика также контролирует близлежащие поселки Боровское, Вороново и Сиротино. Накануне в Минобороны сообщили об «освобождении» российскими войсками Северодонецка вместе с тремя этими населенными пунктами *
Северодонецк
Северодонецк (Фото: Александр Река / ТАСС)

Город Северодонецк (с 2014 года являлся областным центром Луганской области Украины вместо Луганска), а также поселки Боровское, Вороново и Сиротино в составе Северодонецкого горсовета перешли под контроль ЛНР, сообщило в воскресенье Минобороны России.

«В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 кв. м», — заявил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Накануне Минобороны заявило, что Северодонецк вместе с тремя перечисленными населенными пунктами находятся под полным контролем Вооруженных сил России. Конашенков сказал, что таким образом была сорвана попытка Киева превратить промзону химического завода «Азот» в «упорный очаг сопротивления». До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что промышленная зона и аэропорт Северодонецка полностью контролируются ВС России.

Российские военные установили полный контроль над Северодонецком
Политика
Северодонецк

В конце мая Кадыров заявлял, что российские войска и силы ЛНР взяли Северодонецк под контроль. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что жилые кварталы города «освобождены», но в промышленных зонах остаются украинские военные. Посол ЛНР в России Родион Мирошник оценивал их число на территории «Азота» в 300-400 человек.

24 июня глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции, «потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти». Начальник Главного управления разведки украинского военного ведомства Кирилл Буданов назвал отступление из Северодонецка «тактической перегруппировкой» и подчеркнул, что Украине не рассматривает сценариев помимо возвращения к границам 1991 года.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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