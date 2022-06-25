Кадыров заявил о выводе всех мирных жителей с «Азота» в Северодонецке

Промышленную зону Северодонецка — завод «Азот» — союзные силы взяли под контроль 25 июня, сообщил Кадыров. По его словам, из подвалов предприятия удалось вывести всех мирных жителей

Завод «Азот» (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

В Северодонецке союзнические силы вывели из подвалов завода «Азот» всех мирных жителей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона г. Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», — написал он.

По словам Кадырова, украинские военные, покидая позиции, устанавливают мины, не задумываясь о том, что на них может наступить мирный житель или ребенок. Однако он указал на то, что саперы профессионально решают свои задачи, благодаря чему «ни одна из таких ловушек не сработала».

Глава Чечни также назвал делом времени освобождение Лисичанска от украинских военных и пожелал союзным силам удачи в зачистке города.

Ранее 25 июня Кадыров сообщил, что промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем ВС России, а с территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей.

В конце мая глава Чечни сообщил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска и силы ЛНР взяли под контроль Северодонецк. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что жилые кварталы города «освобождены», но в промышленных зонах, в том числе на территории химзавода «Азот», остаются украинские военные.

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По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на территории завода «Азот» тогда находились около 300–400 украинских военных.

23 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что бои в зоне химического завода «Азот» продолжаются, но в ближайшее время эта территория будет взята под контроль.

На следующий день глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что ВС Украины получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции.