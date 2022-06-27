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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода «Азот»

С территории завода «Азот» в Северодонецке эвакуировали более 500 человек, сообщтдща Народная милиция ЛНР. Ранее власти сообщали об эвакуации 250 граждан из убежищ на заводе, а глава Чечени говорил о 800 эвакуированных
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

C завода «Азот» в Северодонецке эвакуировали более 500 человек, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в Telegram.

«Очередной поездкой в промзону «Азота» было эвакуировано более 500 человек», — говорится в сюжете, опубликованном ведомством.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

25 июня российское Минобороны заявило, что Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, а последний оплот сопротивления украинских войск на заводе «Азот» — подавлен. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики.

Как сообщали РИА «Новости» утром 27 июня, подразделения Народной милиции, а также бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» ведут «зачистку» территории химкомбината «Азот». В комендатуре города агентству сообщили, что на территории предприятия остаются мирные жители, их точное количество неизвестно.

Накануне, 26 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил в Telegram, что с территории завода «Азота» было эвакуировано около 250 мирных жителей, в том числе с детьми. По его словам, эвакуированных граждан вывозят «в Старобельск и дальше по их желанию», а еще около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк «в надежде, что жизнь в городе наладится достаточно быстро».

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В то же время он говорил, что на территории «Азота» могут оставаться «сотни мирных жителей», так как убежища на территории завода не сообщаются между собой, а эвакуация затруднена из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Днем ранее, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем ВС России, а с территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей.

Завод «Азот» — крупнейшее химическое производство Украины и всей Европы, расположен в Северодонецке. Комбинат выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала военной операции России предприятие было крупнейшим работодателем в регионе, на нем работали 6,7 тыс. человек. Судя по спутниковым снимкам, территория «Азота» занимает почти половину города.

В конце прошлой недели, 24 июня, глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что отступление из Северодонецка является «тактической перегруппировкой», которая идет в целом по всей Украине.

Теги
ЛНР Северодонецк «Азот» бомбоубежище

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