В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода «Азот»

С территории завода «Азот» в Северодонецке эвакуировали более 500 человек, сообщтдща Народная милиция ЛНР. Ранее власти сообщали об эвакуации 250 граждан из убежищ на заводе, а глава Чечени говорил о 800 эвакуированных

Фото: Александр Река / ТАСС

C завода «Азот» в Северодонецке эвакуировали более 500 человек, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в Telegram.

«Очередной поездкой в промзону «Азота» было эвакуировано более 500 человек», — говорится в сюжете, опубликованном ведомством.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

25 июня российское Минобороны заявило, что Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, а последний оплот сопротивления украинских войск на заводе «Азот» — подавлен. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики.

Как сообщали РИА «Новости» утром 27 июня, подразделения Народной милиции, а также бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» ведут «зачистку» территории химкомбината «Азот». В комендатуре города агентству сообщили, что на территории предприятия остаются мирные жители, их точное количество неизвестно.

Накануне, 26 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил в Telegram, что с территории завода «Азота» было эвакуировано около 250 мирных жителей, в том числе с детьми. По его словам, эвакуированных граждан вывозят «в Старобельск и дальше по их желанию», а еще около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк «в надежде, что жизнь в городе наладится достаточно быстро».

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В то же время он говорил, что на территории «Азота» могут оставаться «сотни мирных жителей», так как убежища на территории завода не сообщаются между собой, а эвакуация затруднена из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Днем ранее, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем ВС России, а с территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей.

Завод «Азот» — крупнейшее химическое производство Украины и всей Европы, расположен в Северодонецке. Комбинат выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала военной операции России предприятие было крупнейшим работодателем в регионе, на нем работали 6,7 тыс. человек. Судя по спутниковым снимкам, территория «Азота» занимает почти половину города.

В конце прошлой недели, 24 июня, глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что отступление из Северодонецка является «тактической перегруппировкой», которая идет в целом по всей Украине.