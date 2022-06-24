Власти Украины сообщили о вынужденном отступлении из Северодонецка
Украинские военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай.
Так, на вопрос ведущего о том, что Северодонецк «сейчас придется оставлять», Гайдай ответил: «К сожалению, да. Придется отводить наших ребят. <...> Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение».
По его словам, украинские военнослужащие уже получили команду к отступлению на новые укрепленные районы.
Российские войска и силы ЛНР взяли под контроль Северодонецк (с 2014 года являлся областным центром Луганской области Украины вместо Луганска) в конце мая, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что жилые кварталы города «освобождены», но в промышленных зонах, в том числе на территории крупнейшего на Украине химического завода «Азот», остаются украинские военные.
По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на территории завода «Азот» тогда находились около 300–400 украинских военных.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
23 июня глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР продолжает бои за промышленную зону химического завода «Азот» в Северодонецке и в ближайшее время эта территория будет взята под контроль.
В то же время официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил, что украинские военные массово сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска, среди них в основном рядовые и «ни одного офицера». По его утверждению, украинское командование отступило в преддверии окружения.