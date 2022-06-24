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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили о вынужденном отступлении из Северодонецка

По словам главы украинской администрации Луганской области Сергея Гайдая, военные ВСУ в Северодонецке получили приказ к отступлению на новые укрепрайоны. О взятии города российскими силами в конце мая заявил Рамзан Кадыров
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Украинские военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай.

Так, на вопрос ведущего о том, что Северодонецк «сейчас придется оставлять», Гайдай ответил: «К сожалению, да. Придется отводить наших ребят. <...> Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение».

По его словам, украинские военнослужащие уже получили команду к отступлению на новые укрепленные районы.

«Азот» после «Азовстали»: повторится ли сценарий с осадой в Северодонецке
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Фото:Reuters

Российские войска и силы ЛНР взяли под контроль Северодонецк (с 2014 года являлся областным центром Луганской области Украины вместо Луганска) в конце мая, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что жилые кварталы города «освобождены», но в промышленных зонах, в том числе на территории крупнейшего на Украине химического завода «Азот», остаются украинские военные.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на территории завода «Азот» тогда находились около 300–400 украинских военных.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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23 июня глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР продолжает бои за промышленную зону химического завода «Азот» в Северодонецке и в ближайшее время эта территория будет взята под контроль.

В то же время официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил, что украинские военные массово сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска, среди них в основном рядовые и «ни одного офицера». По его утверждению, украинское командование отступило в преддверии окружения.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Северодонецк отступление Военная операция на Украине окружение

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