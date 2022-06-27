Япония расширит санкции на 160 организаций и физических лиц из России

По словам премьера Фумио Кисиды, санкции направлены против лиц и организаций, связанных с оборонной промышленностью России. Их счета на территории Японии будут заморожены

Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС

Япония расширит антироссийские санкции на 70 физических и 90 юридических лиц, а также введет запрет на импорт золота и оказания ряда услуг. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды на саммите G7.

По словам премьера, санкции коснутся лиц и организаций, преимущественно связанных с оборонной промышленностью России. Их счета на территории Японии будут заморожены.

«Мы отвергаем мир, в котором одностороннее изменения статуса-кво, такого как вторжение России в Украину, носят повсеместный характер, и укрепим международный порядок, основанный на верховенстве закона», — подчеркнул Кисида.

Правительство Японии с конца февраля одобрило несколько пакетов ограничительных мер против России, санкции ввели против компаний и физических лиц, были запрещены инвестиции в страну, ограничен экспорт и отозван льготный режим в торговле. В частности, в начале июня в Токио решили запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое.

NHK ранее сообщал, что санкции против России стали причиной потери более $2,7 млрд крупнейшими японскими банками Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho. Большая часть потерь вызвана тем, что клиенты банков не могут вернуть выданные им кредиты под влиянием санкционных ограничений.

Читайте на РБК Pro Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Инструкции Pro Базовый план старта формата Ironman 70.3 Базовый план старта формата Ironman 70.3 Саммари Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Статьи Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования

Россия приняла ответные на санкции меры: запретила въезд 63 гражданам Японии. Под ограничения попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИДа Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава, а также члены обеих палат японского парламента. До этого, еще в марте, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному соглашению.