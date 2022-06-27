Япония расширит санкции на 160 организаций и физических лиц из России
Япония расширит антироссийские санкции на 70 физических и 90 юридических лиц, а также введет запрет на импорт золота и оказания ряда услуг. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды на саммите G7.
По словам премьера, санкции коснутся лиц и организаций, преимущественно связанных с оборонной промышленностью России. Их счета на территории Японии будут заморожены.
«Мы отвергаем мир, в котором одностороннее изменения статуса-кво, такого как вторжение России в Украину, носят повсеместный характер, и укрепим международный порядок, основанный на верховенстве закона», — подчеркнул Кисида.
Правительство Японии с конца февраля одобрило несколько пакетов ограничительных мер против России, санкции ввели против компаний и физических лиц, были запрещены инвестиции в страну, ограничен экспорт и отозван льготный режим в торговле. В частности, в начале июня в Токио решили запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое.
NHK ранее сообщал, что санкции против России стали причиной потери более $2,7 млрд крупнейшими японскими банками Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho. Большая часть потерь вызвана тем, что клиенты банков не могут вернуть выданные им кредиты под влиянием санкционных ограничений.
Россия приняла ответные на санкции меры: запретила въезд 63 гражданам Японии. Под ограничения попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИДа Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава, а также члены обеих палат японского парламента. До этого, еще в марте, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному соглашению.