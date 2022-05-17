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Крупнейшие банки Японии потеряли более $2,7 млрд из-за санкций

Фото: Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters

Три ведущие группы банков Японии, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, потеряли свыше 350 млрд иен (более $2,7 млрд) по итогам 2021 финансового года, который завершился в марте, из-за санкций против России, сообщил японский телеканал NHK.

Так, Mitsubishi UFJ потерял в общей сложности 140 млрд иен ($1,08 млрд), а Sumitomo Mitsui — 100 млрд иен ($773,7 млн). Потери Mizuho оцениваются в 116,1 млрд иен ($898,3 млн). Большая часть потерь вызвана тем, что клиенты банков не могут вернуть выданные им кредиты под влиянием санкционных ограничений.

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Фото:Jae C. Hong / AP

Вместе банки выделили порядка 1 трлн иен (более $7,7 млрд) на проекты, связанные с Россией, отмечает телеканал. В эту сумму входят неиспользованные кредитные линии и другое финансирование.

Ранее японские власти ввели несколько пакетов санкций против российских физлиц, государственных институтов и предприятий. Ограничения коснулись президента Владимир Путина. Также под санкции попали многие российские политики, бизнесмены и Центробанк страны. Санкции наложили на крупнейшие кредитные организации, в том числе на Сбербанк и Альфа-банк. Также Токио запретил экспортировать в Россию отдельные группы товаров и инвестировать в страну.

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Япония Банки санкции потери
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