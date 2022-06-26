Российский рынок покинули только четыре из 168 японских компаний
Только четыре японские компании из 168 (2,4%), работавших в России, приняли к середине июня решение об уходе с российского рынка, следует из результатов исследования статистического центра Teikoku Databank на основании данных американской школы менеджмента в Йеле, пишет Kyodo.
Схожий показатель у Италии, лишь около 5% компаний из этой страны сообщили о намерении покинуть российский рынок. Это существенно меньше показателей других стран «Большой семерки», отмечает Kyodo: о планах уйти из России сообщили около 29% американских предприятий, около 48% британских и порядка 33% канадских компаний.
«Разница в том, что японские фирмы заранее не создали подробные планы выхода [с российского рынка]», — пояснили в Teikoku Databank.
74 японских компании (40%) решили приостановить деятельность в России, ограничив прием заказов или приостановив отгрузку продукции, производство и операции. Kyodo отмечает, что эти компании приостановили деятельность в надежде возобновить бизнес в будущем.
Первой крупной компанией из Японии, покинувшей российской рынок, стала в начале июня DMG Mori Seiki, производящая металлорежущие станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Компания специализируется на технологиях токарной, фрезерной и лазерной обработки металла, она полностью вышла из своего бизнеса в России. DMG Mori Seiki закрыла производство в Ульяновске и уволила около 200 его сотрудников, уволены также были порядка 70 сотрудников московской торгово-сервисной базы.
Президент компании Масахико Мори пояснил, что продажи в России составляли около 2% от общего объема, а станки попали под строгие правила экспортного контроля.
Санкции против России стали причиной потери более $2,7 млрд крупнейшими японскими банками Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho. Большая часть потерь вызвана тем, что клиенты банков не могут вернуть выданные им кредиты под влиянием санкционных ограничений.
Правительство Японии с конца февраля одобрило несколько пакетов ограничительных мер против России, санкции ввели против компаний и физических лиц, были запрещены инвестиции в страну, ограничен экспорт и отозван льготный режим в торговле. В частности, в начале июня в Токио решили запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое.