CNN узнал о скорой передаче Киеву американских ПРО большой дальности

По данным телеканала, США уже на этой неделе объявят о поставках Киеву передовых систем ПРО, а также артиллерийских боеприпасов и контрбатарейных радаров

Американская система ПРО MIM-104 Patriot (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Соединенные Штаты планируют объявить о передачи Киеву передовых систем противоракетной обороны средней и большой дальности уже на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, помощь будет передана в ответ на соответствующие запросы со стороны Украины. Кроме этого, вероятно, будет объявлено об иной военной помощи, которая включает дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары, добавили источники.

CNN уточняет, что Киев ранее запросил норвежские ПРО NASAMS, которые способны поражать цели на расстоянии 160 км. В то же время телеканал указывает, что эта сложная техника и украинские военные должны быть обучены ею управлять.

Страны Запада начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции, начавшейся 24 февраля. С тех пор они поставили или обязались поставить Киеву вооружений, военной техники и средств на военные цели на общую сумму примерно в $38,5 млрд.

Вашингтон, в частности, с конца февраля направил Киеву военной помощи на $6,1 млрд. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете на сумму $450 млн, который включал РСЗО HIMARS, а также другую военную технику и боеприпасы. 25 июня главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что поставленные РСЗО HIMARS уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.





Россия неоднократно обвиняла западные страны в «накачке» Украины оружием и предупреждала, что конвои с иностранным вооружением станут «законными целями» российской армии. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что в случае поставок Украине дальнобойных снарядов появится риск нанесения ударов по российским городам. И Вашингтон, и Киев исключали такой вариант развития событий.