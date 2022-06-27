Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Япония расширит санкции на 160 организаций и физических лиц из России Политика, 02:45
В Госсовете предложили зафиксировать цену газомоторного топлива Бизнес, 02:43
CNN узнал о скорой передаче Киеву американских ПРО большой дальности Политика, 02:10
Жилой дом обрушился в британском Бирмингеме в результате взрыва Общество, 01:51
Арестованную в Гибралтаре яхту российского миллиардера продут с аукциона Бизнес, 01:34
Затопило мосты и дома: кадры мощного наводнения в Китае Общество, 01:30
Актер Юрий Горобец умер в возрасте 90 лет Общество, 01:06
В России создали фонд «ЗаЩИТа» для пожертвований участникам спецоперации Общество, 01:00
Глава ЕК отказалась от бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина Политика, 00:57
Welt узнал о покупке Киевом почти 3 тыс. гранатометов у Германии Политика, 00:29
Захарова посоветовала Лондону поинтересоваться количеством наемников Политика, 00:17
В Колумбии во время забега быков обрушились трибуны со зрителями Общество, 00:08
«Металлоинвест» отложил расширение завода в ОАЭ из-за профицита на рынке Бизнес, 00:00
Карпов назвал главное слабое место Непомнящего на турнире претендентов Спорт, 00:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN узнал о скорой передаче Киеву американских ПРО большой дальности

CNN: США передадут Украине системы ПРО средней и большой дальности
По данным телеканала, США уже на этой неделе объявят о поставках Киеву передовых систем ПРО, а также артиллерийских боеприпасов и контрбатарейных радаров
Американская система ПРО&nbsp;MIM-104 Patriot
Американская система ПРО MIM-104 Patriot (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Соединенные Штаты планируют объявить о передачи Киеву передовых систем противоракетной обороны средней и большой дальности уже на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, помощь будет передана в ответ на соответствующие запросы со стороны Украины. Кроме этого, вероятно, будет объявлено об иной военной помощи, которая включает дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары, добавили источники.

CNN уточняет, что Киев ранее запросил норвежские ПРО NASAMS, которые способны поражать цели на расстоянии 160 км. В то же время телеканал указывает, что эта сложная техника и украинские военные должны быть обучены ею управлять.

Минобороны Украины назвало нерешенным вопрос в поставках оружия с Запада
Политика
Фото:Reuters

Страны Запада начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции, начавшейся 24 февраля. С тех пор они поставили или обязались поставить Киеву вооружений, военной техники и средств на военные цели на общую сумму примерно в $38,5 млрд.

Вашингтон, в частности, с конца февраля направил Киеву военной помощи на $6,1 млрд. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете на сумму $450 млн, который включал РСЗО HIMARS, а также другую военную технику и боеприпасы. 25 июня главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что поставленные РСЗО HIMARS уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно обвиняла западные страны в «накачке» Украины оружием и предупреждала, что конвои с иностранным вооружением станут «законными целями» российской армии. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что в случае поставок Украине дальнобойных снарядов появится риск нанесения ударов по российским городам. И Вашингтон, и Киев исключали такой вариант развития событий.

Читайте на РБК Pro
Pro
Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть
Кейсы
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Getty Images «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай
Кейсы
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ПРО США Военная операция на Украине поставки оружия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Италия отправит Украине четвертую партию оружия
Политика
Байден ужесточил контроль за оборотом оружия
Политика
Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter