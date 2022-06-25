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Военная операция на Украине ,  

Минобороны Украины назвало нерешенный вопрос в поставках оружия с Запада

Украина ведет переговоры о предоставлении ей современных танков и самолетов, страны Запада пока не приняли решение по этому вопросу, заявил Алексей Резников
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Просьбы Киева к западным партнерам о предоставлении современных самолетов и танков остаются невыполненными, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире «Военного телевидения Украины».

«Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. Политического решения о предоставлении современных танков и самолетов пока не принято», — сказал министр (цитата по ТСН).

Он отметил, что американские власти в прошлом году отказывались поставлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, однако поставки все же начались после начала российской военной операции. Сейчас, со слов Резникова, Украина получила около 1 тыс. комплексов Stinger.

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Министр назвал «тектоническим сдвигом» получение от Германии самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. «А это значит, что завтра будут [зенитные самоходные установки] Gepard и другие варианты помощи», — сказал он, добавив, что будут усилены возможности украинского флота и Киев получит больше реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Резников также объяснил, почему поставки некоторых вооружений и техники из других стран занимают много времени: «Многие вещи мы получаем от вооруженных сил или со складов, подлежащих расконсервации, восстановлению <...>. Плюс надо научить наших ребят и профинансировать инструкторов. А это 2-3 недели подготовки, их проживание на полигоне».

Страны Запада начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции, начавшейся 24 февраля. С тех пор они поставили или обязались поставить Киеву вооружений, военной техники и средств на военные цели на общую сумму примерно $38,5 млрд. По данным Кильского института мировой экономики, в первую пятерку стран-лидеров по оказанию Украине военной помощи, как и финансовой, так и по поставленной или обещанной технике, входят США, Великобритания, Польша, Германия и Канада.

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Вашингтон с конца февраля направил Киеву военной помощи на $6,1 млрд. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете на сумму $450 млн, который будет включать РСЗО HIMARS, а также другую военную технику и боеприпасы.

Российская сторона неоднократно обвиняла западные страны в «накачке» Украины оружием и предупреждала, что конвои с иностранным вооружением станут «законными целями» российской армии.Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что в случае поставок Украине дальнобойных снарядов появится риск нанесения ударов по российским городам. И Вашингтон, и Киев исключали такой вариант развития событий.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Минобороны Украины поставки оружия танки самолеты

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