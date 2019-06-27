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Политика ,  
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Зеленский заявил о нежелании Климкина обсуждать действия МИД Украины
Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что МИД Украины не согласовывал с ним ответ на ноту России по вопросу об освобождении задержанных в керченском проливе украинских моряков. Прямая трансляция брифинга идет на сайте УНИАН.

По его словам, информацию о действиях ведомства президент Украины узнает «из интернета». «Я говорю о ноте, которую мы получили от России о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту Российской Федерации, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, действия главы ведомства Павле Климкина могут поставить под угрозу их освобождение.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Зеленский, Павел Климкин
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