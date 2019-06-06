Рада отказалась отправлять Климкина и Полторака в отставку

Верховная рада Украины не смогла утвердить проекты постановления об увольнении Павла Климкина с поста главы Министерства иностранных дел, сообщает агентство УНН.
Депутаты рассматривали два документа: проект постановления об отставке и проект постановления об увольнении. Для принятия необходимо было 226 голосов депутатов из 450, за первый проект проголосовал 141 человек, за второй — 137.
Профильный комитет украинского парламента накануне поддержал оба проекта.
После этого депутаты голосовали по проекту постановления об увольнении министра обороны Степана Полторака, его поддержали только 37 депутатов, сообщает телеканал «112 Украина».