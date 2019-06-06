Рада отказалась отправлять Климкина и Полторака в отставку

Министр иностранных дел подал в отставку еще 17 мая. 30 мая Зеленский внес в Раду предложение уволить Климкина.

На следующий день к депутатам обратился сам министр, призвав утвердить его уход. «Считаю, что это отвечает настоящей европейской политической культуре. Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее к обществу и реализовать вместе с командой», — сказал Климкин. Чиновник заявил, что после ухода с государственной должности намерен заняться политикой и пойти на выборы в Раду.

Полторак сказал, что решил уйти с поста еще до инаугурации Зеленского. Формально он подал в отставку 20 мая.