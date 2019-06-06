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Политика ,  
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Рада отказалась отправлять Климкина и Полторака в отставку
Проекты об увольнении министров иностранных дел и обороны Украины не набрали нужного числа голосов. Глава МИД призывал депутатов поддержать его отставку
Павел Климкин (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Верховная рада Украины не смогла утвердить проекты постановления об увольнении Павла Климкина с поста главы Министерства иностранных дел, сообщает агентство УНН.

Депутаты рассматривали два документа: проект постановления об отставке и проект постановления об увольнении. Для принятия необходимо было 226 голосов депутатов из 450, за первый проект проголосовал 141 человек, за второй — 137.

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Профильный комитет украинского парламента накануне поддержал оба проекта.

После этого депутаты голосовали по проекту постановления об увольнении министра обороны Степана Полторака, его поддержали только 37 депутатов, сообщает телеканал «112 Украина».

Министр иностранных дел подал в отставку еще 17 мая. 30 мая Зеленский внес в Раду предложение уволить Климкина.

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На следующий день к депутатам обратился сам министр, призвав утвердить его уход. «Считаю, что это отвечает настоящей европейской политической культуре. Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее к обществу и реализовать вместе с командой», — сказал Климкин. Чиновник заявил, что после ухода с государственной должности намерен заняться политикой и пойти на выборы в Раду.

Полторак сказал, что решил уйти с поста еще до инаугурации Зеленского. Формально он подал в отставку 20 мая.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Павел Климкин, Степан Полторак, Верховная Рада
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