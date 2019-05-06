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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Политика ,  
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Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Меня никто не будет увольнять. Поскольку у нас должна быть политическая культура, в политической культуре это будет правильно и по-человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать», — заявил глава МИДа.

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Климкин заявил, что у него есть «свои планы, в том числе политические». По словам главы ведомства, он не исключает, что в будущем может сотрудничать с президентом в качестве советника или участника в переговорах. «У нас была очень хорошая встреча, мы обсуждали разные вопросы, и, я считаю, что там, где сходятся принципы, приоритеты, и я в этом очень оптимистичен, мы, безусловно, будем работать и далее», — сказал он.

После победы Зеленского Климкин поздравил украинский народ с проведением демократичных президентских выборов. «Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться», — заверил министр, отметив, что планов на будущее у него много — и политических, и личных.

Избранный президентом Зеленский предложил провести его инаугурацию 19 мая. Депутаты Верховной рады назвали предложенную дату «некомфортной» и посоветовали отложить вступление в должность Зеленского до 28 мая. Дату инаугурации окончательно определят на заседании Рады 14 мая.

Теги: Павел Климкин, Министр, Украина, отставка
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