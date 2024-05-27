ЕС ввел санкции против ФСИН и судей из дел Навального и Скочиленко
ЕС ввел санкции против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 19 россиян за имеющиеся, по мнению стран Евросоюза, нарушения прав человека в России, следует из документа.
В санкционный список, в частности, включены судьи по делам Алексея Навального:
- судьи Верховного суда Николай Дубовик и Эдуард Эрдыниев;
- судьи Кировского районного суда Томска Андрей Федоров, Екатерина Галяутдинова и Инна Фесенко;
- судьи Ковровского городского суда Владимирской области Ирина Ким и Кирилл Никофоров;
- судья Ленинского районного суда Кирова Сергей Блинов;
- судья Московского городского суда Татьяна Додонова;
- старший следователь Главного военного следственного управления СК Дмитрий Панкратов.
Под санкции попали также:
- судья Головинского районного суда Москвы Елена Астахова, вынесшая приговор бывшему председателю совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олегу Орлову (также внесен в реестр иноагентов);
- прокурор по делу Орлова Сергей Воробьев;
- судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева, вынесшая приговор художнице Александре Скочиленко;
- прокурор по делу Скочиленко Александр Гладышев.
Орлов был осужден в феврале этого года на 2,5 года колонии по делу о дискредитации армии. В ноябре прошлого года Скочиленко получила семь лет колонии по делу о «фейках» об армии за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине.
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу днем 16 февраля сообщило, что Навальный умер в колонии «Полярный волк». Против Навального было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о создании экстремистского сообщества, по которому ему дали 19 лет колонии особого режима.
Россия считает санкции незаконными.
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