ЕС ввел санкции против ФСИН и судей из дел Навального и Скочиленко

Всего под санкции ЕС попали 19 граждан России, в том числе судьи и прокуроры по делам художницы Александры Скочиленко и правозащитника Олега Орлова, а также Навального. Россия считает санкции незаконными

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ЕС ввел санкции против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 19 россиян за имеющиеся, по мнению стран Евросоюза, нарушения прав человека в России, следует из документа.

В санкционный список, в частности, включены судьи по делам Алексея Навального:

судьи Верховного суда Николай Дубовик и Эдуард Эрдыниев;

судьи Кировского районного суда Томска Андрей Федоров, Екатерина Галяутдинова и Инна Фесенко;

судьи Ковровского городского суда Владимирской области Ирина Ким и Кирилл Никофоров;

судья Ленинского районного суда Кирова Сергей Блинов;

судья Московского городского суда Татьяна Додонова;

старший следователь Главного военного следственного управления СК Дмитрий Панкратов.

Под санкции попали также:

судья Головинского районного суда Москвы Елена Астахова, вынесшая приговор бывшему председателю совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олегу Орлову (также внесен в реестр иноагентов);

прокурор по делу Орлова Сергей Воробьев;

судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева, вынесшая приговор художнице Александре Скочиленко;

прокурор по делу Скочиленко Александр Гладышев.

Орлов был осужден в феврале этого года на 2,5 года колонии по делу о дискредитации армии. В ноябре прошлого года Скочиленко получила семь лет колонии по делу о «фейках» об армии за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу днем 16 февраля сообщило, что Навальный умер в колонии «Полярный волк». Против Навального было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о создании экстремистского сообщества, по которому ему дали 19 лет колонии особого режима.

Россия считает санкции незаконными.