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Война санкций ,  
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ЕС ввел санкции против ФСИН и судей из дел Навального и Скочиленко

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Всего под санкции ЕС попали 19 граждан России, в том числе судьи и прокуроры по делам художницы Александры Скочиленко и правозащитника Олега Орлова, а также Навального. Россия считает санкции незаконными
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

ЕС ввел санкции против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 19 россиян за имеющиеся, по мнению стран Евросоюза, нарушения прав человека в России, следует из документа.

В санкционный список, в частности, включены судьи по делам Алексея Навального:

  • судьи Верховного суда Николай Дубовик и Эдуард Эрдыниев;
  • судьи Кировского районного суда Томска Андрей Федоров, Екатерина Галяутдинова и Инна Фесенко;
  • судьи Ковровского городского суда Владимирской области Ирина Ким и Кирилл Никофоров;
  • судья Ленинского районного суда Кирова Сергей Блинов;
  • судья Московского городского суда Татьяна Додонова;
  • старший следователь Главного военного следственного управления СК Дмитрий Панкратов.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Под санкции попали также:

  • судья Головинского районного суда Москвы Елена Астахова, вынесшая приговор бывшему председателю совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олегу Орлову (также внесен в реестр иноагентов);
  • прокурор по делу Орлова Сергей Воробьев;
  • судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева, вынесшая приговор художнице Александре Скочиленко;
  • прокурор по делу Скочиленко Александр Гладышев.

Орлов был осужден в феврале этого года на 2,5 года колонии по делу о дискредитации армии. В ноябре прошлого года Скочиленко получила семь лет колонии по делу о «фейках» об армии за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу днем 16 февраля сообщило, что Навальный умер в колонии «Полярный волк». Против Навального было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о создании экстремистского сообщества, по которому ему дали 19 лет колонии особого режима.

Россия считает санкции незаконными.

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Теги
Елена Чернышова
санкции ЕС ФСИН Алексей Навальный Александра Скочиленко Олег Орлов
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