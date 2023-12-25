Алексея Навального отправили в колонию «Полярный волк»

Пресс-секретарь сообщила, что Навальный находится в ИК-3 в ЯНАО. Ранее он отбывал наказание во владимирской колонии

Алексей Навальный (Фото: moscowcourts / Telegram)

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила в X (бывшая Twitter) пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом).

Эту колонию называют «Полярный волк». Там в том числе отбывал наказание экс-глава «Менатепа» Платон Лебедев, который в 2005 году получил восемь лет тюрьмы по делу ЮКОСа. В Харпе также находится ИК-18, или «Полярная сова».

В телеграм-канале сторонников Навального говорится, что сегодня с ним виделся адвокат.

Навальный ранее отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Адвокаты заявляли, что Навального с начале декабря не выводят на заседания суда по видеосвязи, а их не пускают к подзащитному. 11 декабря Ярмыш сообщила, что Навальный больше не числится в ИК-6, а во ФСИН через несколько дней заявили, что он «убыл за пределы» Владимирской области.

В Кремле, комментируя сообщения о невозможности адвокатов связаться с Навальным, заявили, что не имеют «возможностей и желания» следить за его судьбой.