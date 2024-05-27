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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО заявил, что ЕС «даже близко» не выполнил обещание Украине

Столтенберг: ЕС «даже близко не выполнил» обещание об 1 млн снарядов для Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС «даже близко» не выполнил обещание о поставке Украине 1 млн снарядов, США потратили полгода на согласование нового пакета помощи, что имело последствия на поле боя, заявил генсек НАТО. Россия осуждает любую помощь Запада Киеву
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

ЕС, который обещал 1 млн боеприпасов, не поставил Украине «даже близко к этому количеству», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе сессии Парламентской ассамблеи альянса. Его выступление транслировалось на сайте организации.

«99% военной поддержки, оказанной Украине, была предоставлена союзниками по НАТО. <...> Проблема в том, что за последние месяцы мы не предоставили Украине то, что обещали. США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи. Европейские союзники, которые обещали 1 млн боеприпасов, не поставили Украине ничего даже близко к этому количеству», — сказал он.

По словам Столтенберга, также западные союзники, за исключением Германии, не отправили Киеву дополнительных средств ПВО. «Это также является причиной того, что ситуация на поле боя сейчас сложная», — считает генсек НАТО. Он призвал союзников активизировать усилия по поддержке Украины и приветствовал решение конгресса США о выделении дополнительной помощи в размере $60 млрд. «Поддержка снова начала поступать, но задержки, а также тот факт, что не все поставляется в соответствии с обещаниями, привели к серьезным последствиям», — заключил Столтенберг.

США пообещали дать Украине снаряды за несколько дней
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Обещание о поставке Киеву в течение года 1 млн снарядов озвучил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в марте 2023 года. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за это время было получено лишь 30% от указанного объема.

В марте 2024 года Чехия нашла средства на покупку 800 тыс. снарядов для Киева. К этой инициативе присоединились 20 стран. По данным The Wall Street Journal, снаряды искали по всему миру, в том числе среди союзников России.

Россия осуждает поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что военная помощь Киеву не способствует мирному урегулированию конфликта и не окажет влияния на его исход.

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Россия Украина НАТО Йенс Столтенберг
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