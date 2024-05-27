Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к «долгому конфликту»

Генсек НАТО призвал страны блока долгосрочно поддерживать Украину, поскольку конфликт в этой стране будет затяжным. Ранее он говорил о необходимости разрешить Киеву наносить удары по территории России

Йенс Столтенберг (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Страны НАТО должны готовиться к затяжному конфликту и в связи с этим поддержка Украины должна быть усилена, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам необходимо готовиться к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне [в июле] принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что сейчас страны НАТО оказались «в более опасном мире», в том числе из-за агрессивных действий России на Украине, в Грузии и Молдавии, и Североатлантический альянс должен отвечать на эти вызовы. Главной задачей НАТО генсек назвал предотвращение войн и защиту мира, а не противостояние в военном плане.

Несколько дней назад Столтенберг заявил, что странам НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного от них вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории. Он признал, что это может привести к эскалации конфликта, в связи с чем нельзя «допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе».

С позицией генсека не согласился как минимум один из членов альянса, Италия. Глава МИДа страны Антонио Таяни сказал, что отправляемое Римом оружие должно быть использовано только на территории Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в прошлом году предупреждал, что если ВСУ получат оружие, с помощью которого будут возможны удары по России, это выведет конфликт «на новый качественный уровень, который, конечно, не будет иметь ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности».

На саммите в Вашингтоне Украина не получит приглашения в НАТО, 24 мая сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Канцлер Германии Олаф Шольц 26 мая подтвердил, что Украина не присоединится к блоку в ближайшие годы и, возможно, в следующие 30 лет.

Москва выступает против членства Киева в НАТО, поскольку это будет угрожать безопасности России.