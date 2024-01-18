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Политика ,  
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Лавров предложил талибам выполнить свои обещания

Лавров: талибы для признания их власти в Афганистане должны выполнить обещания
Талибы контролируют Афганистан с августа 2021 года, но их правительство не признано мировым сообществом. От них требуют соблюдения этнополитической инклюзивности в правительстве и обеспечения прав человека, в первую очередь женщин
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

Россия поддерживает регулярные контакты с афганским правительством талибов («Талибан» признан запрещенной в России террористической организацией), оно может стать полноправным при выполнении всех обозначенных условий, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент РБК.

«У нас регулярные контакты с талибами, в том числе по вопросам, которые необходимо решить для того, чтобы они стали полноценно признанным правительством. Это прежде всего выполнение их собственных обещаний, главное из которых — создание инклюзивного правительства. <...> И второй момент, который, конечно же, нужно решать, — там есть Фронт национального сопротивления на севере, с ним тоже нужно какие-то мосты наводить», — сказал он.

Министр добавил, что российское посольство в Кабуле «никогда не прекращало работу».

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Замир Кабулов

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью РБК в 2022 году, спустя полгода после прихода к власти в стране талибов, говорил, что правительство «Талибана» должно выполнить «набор требований со стороны мирового сообщества». Среди них: «этнополитическая инклюзивность правительства», то есть включение в него представителей разных этнических групп, необязательно являющихся членами движения талибов; соблюдение базовых прав человека, в первую очередь, в отношении женщин.

В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах вывести американские войска из Афганистана. Они находились там с 2001 года, этот 20-летний конфликт стал самым затяжным в истории страны. Свое решение президент объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. были ранены.

Как только начался процесс вывода войск, «Талибан» перешел к активным действиям. К 15 августа 2021 года талибы захватили всю территорию Афганистана. На севере им продолжает противостоять упомянутый Лавровым Фронт национального сопротивления.

В Афганистане после этих событий произошло ухудшение экономической и гуманитарной ситуации, не улучшилась ситуация и с правами женщин.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Талибан Афганистан Сергей Лавров
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