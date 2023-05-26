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Политика ,  
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Визит китайского переговорщика по Украине в МИД России продлился 1,5 часа

Переговоры китайского спецпосланника по Украине в МИД России продлились 1,5 часа
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй покинул здание МИД России, где он пробыл около полутора часов, сообщил корреспондент ТАСС.

Китайский дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов и покинул здание на Смоленской площади без комментариев.

По ранее объявленному в МИДе плану, Ли Хуэй должен был встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Галузиным, и обсудить с ними «проблематику украинского кризиса».

Материал дополняется

Теги
Китай переговоры Сергей Лавров МИД Украина

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