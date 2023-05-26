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Военная операция на Украине ,  
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МИД раскрыл подробности встречи Лаврова с китайским спецпредставителем

Лавров: Россия выступает за решение конфликта на Украине дипломатическим путем
Серьезные препятствия для возобновления переговоров создают Киев и западные страны, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Спецпредставитель Китая прибыл в Москву 26 мая. До этого он побывал в Европе и на Украине
Сергей Лавров и&nbsp;Ли Хуэй
Сергей Лавров и Ли Хуэй (Фото: РИА Новости)

Россия привержена к решению конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил на встрече в Москве со спецпредставителем Китая Ли Хуэем министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по конфликту на Украине и высоко оценил желание Пекина играть роль в его урегулировании, сообщает министерство.

«Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров», — говорится в сообщении МИДа.

Ли Хуэй прибыл в Москву на переговоры с Лавровым 26 мая. Он является специальным представителем правительства КНР по делам Евразийского региона и курирует урегулирование конфликта на Украине. В 2009–2019 годах он был послом Китая в России.

Китайский дипломат ранее уже посетил Киев, Варшаву, Париж и Берлин, где, как анонсировал Пекин, провел «углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса». Еще один визит он совершил в Брюссель.

The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что в ходе переговоров Ли Хуэй предложил европейским странам призвать к немедленному прекращению огня на Украине и «оставить» за Россией ее новые территории. Европейские дипломаты в ответ на это заявили, что заморозка конфликта «не отвечает интересам международного сообщества» без вывода российских войск с территории Украины, рассказал собеседник издания.

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Украина настаивает на урегулировании с условием вывода российских войск. Москва отклонила мирные инициативы без учета появления в составе России новых территорий, но заявляла о готовности вести переговоры с Киевом без предварительных условий.

В феврале свой мирный план представил Китай. Он предусматривает в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение военных действий и односторонних санкций, а также возобновление мирных переговоров.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Сергей Лавров МИД Китай

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