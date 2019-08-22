Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

Сбербанк, совладелец Rambler Group и партнер «Яндекса» и Mail.Ru Group, может получить долю еще в одном популярном сервисе Рунета. Госбанк, как утверждают источники РБК, ведет переговоры о покупке системы 2ГИС

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О переговорах Сбербанка с владельцами 2ГИС о вхождении в капитал этого картографического сервиса РБК рассказали два источника, знакомых с планами госбанка. Топ-менеджер крупной интернет-компании, в свою очередь, утверждает, что именно собственники 2ГИС выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

Представители Сбербанка и 2ГИС отказались от комментариев.

2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек.

Разработчик сервиса — новосибирское ООО «Дубльгис» — был зарегистрирован как отдельное юрлицо в июле 2004 года. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством профессиональных геоинформационных систем. Основатель 2ГИС Александр Сысоев сейчас является гендиректором ООО «Дубльгис», учредителем которого выступает кипрская 2Gis Ltd.

Осенью 2015 года сервис привлек первые инвестиции — $40 млн от фондов Baring Vostok и венчурного фонда ru-Net Holdings Леонида Богуславского. Сейчас Александру Сысоеву принадлежит 48,5% акций кипрской 2Gis Ltd, у Дмитрия Сысоева — 19,8%, у президента российского 2ГИС Веры Гармаш и руководителя департамента R&D Бориса Берхина — по 4,7%, у структур Baring Vostok — 20%, у ru-Net Holdings — 2,3%.