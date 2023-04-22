Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК

Под украинские санкции также попали члены семьи Потанина и Керимова, российские сенаторы, «Интеррос» и Росбанк

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против России. Под них попали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», а также Центральная избирательная комиссия. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Украинские санкции, говорится в указе, предусматривают блокировку активов, а также запрет на проведение сделок и операций.

В санкционные списки также попали «Интеррос» и Росбанк, структуры ВТБ, Дальневосточный банк, МЧС ДНР и другие организации. Среди физлиц, попавших под ограничительные меры: жена Владимира Потанина Екатерина, а также его дети — Анастасия и Иван, жена и дочь сенатора Сулеймана Керимова Фируза и Амина, члены Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков и Виктор Шептий, а также советник главы врио главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Украинский президент регулярно вводит санкции против российских граждан и компаний. Так, в середине апреля очередной указ Зеленского предусматривал ограничительные меры против «Яндекса», VK, «Рамблера» и структур «Газпрома». Под санкции попали дочь министра обороны России Ксения Шойгу, а также российские спортсмены: Светлана Хоркина, Игорь Акинфеев, Илья Авербух, Елизавета Туктамышева.

МИД России неоднократно называл практику санкций, которую применяют Украина и страны Запада, нелегитимной и незаконной. По мнению Москвы, вводить их можно только с одобрения Совета безопасности ООН.