Япония ввела санкции против главы «Алмаз-Антея» и военного командования

Под санкции Токио попали в том числе командующие ВДВ и ракетными войсками, прокуроры и чиновники из ЛНР и ДНР. Экспортные ограничения введены против 80 организаций. Япония запретила оказание России строительных и инженерных услуг

Ян Новиков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Япония расширила санкции против России из-за военных действий на Украине, добавив в список 17 физических лиц и 78 организаций, сообщается на сайте МИД страны. Под персональные ограничения попал в том числе гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Ян Новиков.

В санкционный список вошли члены военного командования страны, среди них:

начальник штаба российской группировки войск (сил) «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько;

командующий ВДВ России Михаил Теплинский;

командующий 90-й гвардейской танковой дивизии Рамиль Ибатуллин;

командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Под ограничениями оказались Антон Елизаров, которого японское правительство называет командующим подразделениями частной военной компании «Вагнер», командир батальона «Спарта» Артем Жога, чиновники и прокуроры из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области и Севастополя, а также ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева.

В список организаций, чьи активы будут заморожены в случае обнаружения, попали ЦНИИ «Электроприбор» и «Буревестник», АО «Эникс», авиазаводы «Урал», «Сокол», «Иркутск» и другие.

Помимо этого Токио ввел экспортные ограничения против 80 организаций. В их числе — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Фонд перспективных исследований, КамАЗ, НПО имени Лавочкина, МегаФон, фонд «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Кроме того, Токио запретил оказание Москве строительных и инженерных услуг и экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России» (их список пока не приводится).

О расширении санкций Япония объявила после саммита G7, который прошел в Хиросиме 19-21 мая. Новые ограничения против России ввели также США, Великобритания, Канада, Австралия. Москва считает эти меры незаконными. В феврале Владимир Путин заявлял, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили.