Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн. По собственным данным сервиса, который охватывает 486 городов в 11 странах, ежемесячная аудитория 2ГИС составляет около 50 млн пользователей.

По данным Mediascope, в последний раз 2ГИС входил в ТОП-10 самых популярных интернет-холдингов в июне 2019-го — его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах в крупных городах тогда составляла 19,7 млн человек. Согласно последним доступным данным измерителя за март 2020-го, она была ниже — 17,767 млн человек. Для сравнения: аудитория сервисов Сбербанка за эти же периоды выросла почти вдвое — с 35,405 млн до 71,610 млн человек соответственно.

Как рассказывал Сысоев осенью 2019-го, зарабатывает сервис преимущественно на рекламе. «Еще около 23% в структуре выручки составляют доходы от франчайзи и продажи данных <…> Но в перспективе партнерские программы тоже будут приносить приличный доход», — указывал он.

В качестве примера таких программ Сысоев называл интеграцию сервисов такси, «возможность изучить цены и выбрать жилье из базы данных сервиса ЦИАН, забронировать номер в отеле с помощью Booking»: «Партнеры получают дополнительную аудиторию и платят нам за трафик». В значительное увеличение доходов сервиса от продажи данных Сысоев на тот момент не верил: «Доходы от рекламы растут. Сегмент продажи данных растет быстрее, но он вряд ли догонит доходы от рекламы. Здесь разная емкость рынка — компаний, заинтересованных в рекламе, больше, чем тех, кому нужны геоданные».

Структура сделки

В сделке также примет участие совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта ООО «О2О Холдинг» (О2О). По итогам сделки, доля Сбербанка составит 72%, а доля О2О — 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой 25% в компании. В совет директоров 2ГИС войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения разрешения от ФАС и «выполнения отлагательных условий» (каких именно — стороны на момент публикации не пояснили), в третьем квартале 2020 года.

Зачем 2ГИС нужен Сбербанку

Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

Как рассказывал ранее Сысоев, у 2ГИС есть партнерские программы—через приложение сервиса можно заказать такси, забронировать номер в гостинице, выбрать недвижимость и т.д. Однако компании не хватало внутренней платежной системы, которую мог предоставить Сбербанк. По его словам, изначально 2ГИС вела переговоры с банком по части партнерства касательно платежной системы.

Рассчитано партнерство со Сбербанком и на создание маркетплейса на платформе сервиса. Как рассказывал ранее Сысоев, идея сделать из 2ГИС маркетплейс выросла со студенческих времен, появившись еще в 1997 году. «Я бегал по чердаку с лозунгом «Хочу знать, где дешевле «Доширак»!». Это была базовая формулировка — то, чем должен был стать наш справочник для пользователя», — вспоминал он.

2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и для локальных бизнесов, не представленных в онлайн-пространстве, указано в сообщении о сделке.