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Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк получит 72% сервиса 2ГИС, одной из самых дорогих компаний Рунета, — в рамках сделки ее оценили в 14,3 млрд руб. Еще 3% будет у СП банка и Mail.ru Group. Из капитала выйдут Baring Vostok и структуры Леонида Богуславского
Сбербанк SBER ₽212,53 -2,16% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников. В рамках сделки, в результате которой Сбербанк с партнерами получат 75% сервиса, 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб. После приобретения из состава владельцев 2ГИС полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно.

О том, что Сбербанк ведет переговоры об инвестициях в 2ГИС, РБК рассказывали источники в августе прошлого года. Как отмечали тогда собеседники РБК, инициатором переговоров выступил сам 2ГИС, но для Сбербанка это было хорошей возможностью «расширить свою экосистему». Кроме того, у Baring Vostok завершался инвестиционный период в проекте и фонд искал возможности выхода.

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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Предмет сделки

Новосибирское ООО «Дубльгис» (основная операционная компания 2ГИС) было зарегистрировано в 2004 году. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством геоинформационных систем. Основатель сервиса Александр Сысоев говорил, что идея 2ГИС родилась «на чердаке технического университета» — предприниматель учился в Новосибирском государственном техническом университете на факультете автоматики и вычислительной техники. В 2015-ом 2ГИС привлек $40 млн от фондов Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, но контроль все равно оставался у Сысоева и команды сервиса.

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2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн. По собственным данным сервиса, который охватывает 486 городов в 11 странах, ежемесячная аудитория 2ГИС составляет около 50 млн пользователей.

По данным Mediascope, в последний раз 2ГИС входил в ТОП-10 самых популярных интернет-холдингов в июне 2019-го — его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах в крупных городах тогда составляла 19,7 млн человек. Согласно последним доступным данным измерителя за март 2020-го, она была ниже — 17,767 млн человек. Для сравнения: аудитория сервисов Сбербанка за эти же периоды выросла почти вдвое — с 35,405 млн до 71,610 млн человек соответственно.

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Как рассказывал Сысоев осенью 2019-го, зарабатывает сервис преимущественно на рекламе. «Еще около 23% в структуре выручки составляют доходы от франчайзи и продажи данных <…> Но в перспективе партнерские программы тоже будут приносить приличный доход», — указывал он.

В качестве примера таких программ Сысоев называл интеграцию сервисов такси, «возможность изучить цены и выбрать жилье из базы данных сервиса ЦИАН, забронировать номер в отеле с помощью Booking»: «Партнеры получают дополнительную аудиторию и платят нам за трафик». В значительное увеличение доходов сервиса от продажи данных Сысоев на тот момент не верил: «Доходы от рекламы растут. Сегмент продажи данных растет быстрее, но он вряд ли догонит доходы от рекламы. Здесь разная емкость рынка — компаний, заинтересованных в рекламе, больше, чем тех, кому нужны геоданные».

Структура сделки

В сделке также примет участие совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта ООО «О2О Холдинг» (О2О). По итогам сделки, доля Сбербанка составит 72%, а доля О2О — 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой 25% в компании. В совет директоров 2ГИС войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения разрешения от ФАС и «выполнения отлагательных условий» (каких именно — стороны на момент публикации не пояснили), в третьем квартале 2020 года.

Зачем 2ГИС нужен Сбербанку

Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Как рассказывал ранее Сысоев, у 2ГИС есть партнерские программы—через приложение сервиса можно заказать такси, забронировать номер в гостинице, выбрать недвижимость и т.д. Однако компании не хватало внутренней платежной системы, которую мог предоставить Сбербанк. По его словам, изначально 2ГИС вела переговоры с банком по части партнерства касательно платежной системы.

Рассчитано партнерство со Сбербанком и на создание маркетплейса на платформе сервиса. Как рассказывал ранее Сысоев, идея сделать из 2ГИС маркетплейс выросла со студенческих времен, появившись еще в 1997 году. «Я бегал по чердаку с лозунгом «Хочу знать, где дешевле «Доширак»!». Это была базовая формулировка — то, чем должен был стать наш справочник для пользователя», — вспоминал он.

2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и для локальных бизнесов, не представленных в онлайн-пространстве, указано в сообщении о сделке.

Сбербанк и Рунет

В числе партнеров и инвестиций Сбербанка — многие крупнейшие российские интернет-холдинги и проекты:

  • О создании СП Сбербанк и Mail.Ru Group объявили летом прошлого года — совокупная стоимость его активов сторонами оценивалась более чем в 100 млрд руб. Mail.Ru Group, в частности, внесла в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club и сервисе такси «Ситимобил», Сбербанк — долю в компании Foodplex. В апреле стало известно, что СП Сбербанка и Mail.Ru Group намерено приобрести 75,6% продуктового онлайн-магазина с экспресс-доставкой «Самокат».
  • Ранее банк создал совместное предприятие с конкурентом Mail.Ru Group — «Яндексом». В общий проект «Яндекс.Маркет» госбанк вложил 30 млрд руб. Вторым общим проектом является «Яндекс.Деньги». В июне 2020 стало известно, что компании готовятся разделить совместные предприятия. Представитель «Яндекса» рассказал РБК, что компании действительно обсуждают возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях, однако не уточнил детали. Как сообщали источники The Bell, Сбербанк получит акции ИT-компании в «Яндекс.Деньги», а «Яндекс» оставит за собой «Яндекс.Маркет».
  • В августе 2019 года Сбербанк купил 46,5% Rambler Group. Недавно стало известно о том, что банк может увеличить свой пакет до контрольного.
  • Сбербанк также ведет переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon.
Автор: Анастасия Скрынникова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Сбербанк, 2ГИС, Baring Vostok, Леонид Богуславский, Mail.Ru Group
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