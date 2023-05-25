Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
В Киевской, Харьковской и Сумской областях прогремели взрывы Политика, 03:13
NYT узнала о данных США о причастности Украины к атаке дронов на Кремль Политика, 03:01
Мик Джаггер назвал Тину Тернер невероятно талантливой певицей Общество, 02:55
В МЧС опровергли сообщение о пожаре в здании Минобороны в Москве Общество, 02:11
Советник ВСУ опубликовала фото Залужного после сообщений о его ранении Политика, 01:59
В Рособрнадзоре заявили о переводе выпускников из приграничных регионов Политика, 01:44
FT узнала о вопросе банков ЕС из-за прибыли от замороженных денег России Политика, 01:43
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Киев заявил, что не знает, как американская техника попала к диверсантам Политика, 01:33
В Белом доме выступили против применения оружия США на территории России Политика, 01:14
ТАСС сообщил о пожаре в здании Минобороны в центре Москвы Общество, 01:12
В разведке Украины назвали Путина одной из своих главных целей Политика, 01:12
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации трех улиц города Политика, 01:01
Aston Martin представил новый спорткар DB12 Авто, 01:01
В Одинцово загорелся строительный рынок на площали 1200 кв. м. Общество, 00:48

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

NYT узнала о данных США о причастности Украины к атаке дронов на Кремль

NYT: в разведке США допускают причастность Украины к атаке дронов на Кремль
В разведке США с низкой уверенностью считают, что к атаке дронов на Кремль 3 мая была причастна Украина. По данным Вашингтона, власти страны могли не знать об этой операции. Москва официально обвиняла Киев, он отрицал причастность
Фото: РБК
Фото: РБК

К атаке беспилотников на Кремль в начале мая могли быть причастны украинские специальные военные или разведывательные подразделения, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Газета отмечает, что к такому выводу разведка США пришла на основании перехваченных сообщений с российской и украинской стороны. Представители последней допускали причастность Киева к атаке, Москва публично обвиняла его в организации атаки в ночь на 3 мая. При этом уровень уверенности в этом Вашингтона «низкий», сказали источники издания, доказательств нет.

Разведка США точно не знает, какая структура стояла за атакой и был ли осведомлен о ней президент Украины Владимир Зеленский или другие руководители страны. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что эти события могли быть частью серии операций, которые проводятся без контроля украинских властей и беспокоят США, поскольку их могут обвинить в сопричастности к ним. Среди них газета называет убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной и блогера Владлена Татарского, атаки диверсантов.

Кремль был атакован двумя беспилотниками, их вывели из строя. Пострадавших и повреждений в результате инцидента не было. В пресс-службе Кремля заявили, что эти действия являются «спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима». Украина отрицала причастность к произошедшему. Президента Владимира Путина в момент удара в Кремле не было.

Дугина погибла 20 августа прошлого года — ее автомобиль подорвали в Подмосковье. ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк. Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, статуэтку со взрывным устройством ему принесла жительница города Дарья Трепова, которая, как утверждает СК, выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 мая заявил, что оба убийства спланировал и совершил Киев «при координации спецслужб США». Украина отрицала свою причастность.

Читайте на РБК Pro
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Как американские миллиардеры зарабатывают на искусственном интеллекте
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кремль беспилотники Украина

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter