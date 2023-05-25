NYT узнала о данных США о причастности Украины к атаке дронов на Кремль

В разведке США с низкой уверенностью считают, что к атаке дронов на Кремль 3 мая была причастна Украина. По данным Вашингтона, власти страны могли не знать об этой операции. Москва официально обвиняла Киев, он отрицал причастность

Фото: РБК

К атаке беспилотников на Кремль в начале мая могли быть причастны украинские специальные военные или разведывательные подразделения, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Газета отмечает, что к такому выводу разведка США пришла на основании перехваченных сообщений с российской и украинской стороны. Представители последней допускали причастность Киева к атаке, Москва публично обвиняла его в организации атаки в ночь на 3 мая. При этом уровень уверенности в этом Вашингтона «низкий», сказали источники издания, доказательств нет.

Разведка США точно не знает, какая структура стояла за атакой и был ли осведомлен о ней президент Украины Владимир Зеленский или другие руководители страны. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что эти события могли быть частью серии операций, которые проводятся без контроля украинских властей и беспокоят США, поскольку их могут обвинить в сопричастности к ним. Среди них газета называет убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной и блогера Владлена Татарского, атаки диверсантов.

Кремль был атакован двумя беспилотниками, их вывели из строя. Пострадавших и повреждений в результате инцидента не было. В пресс-службе Кремля заявили, что эти действия являются «спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима». Украина отрицала причастность к произошедшему. Президента Владимира Путина в момент удара в Кремле не было.

Дугина погибла 20 августа прошлого года — ее автомобиль подорвали в Подмосковье. ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк. Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, статуэтку со взрывным устройством ему принесла жительница города Дарья Трепова, которая, как утверждает СК, выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 мая заявил, что оба убийства спланировал и совершил Киев «при координации спецслужб США». Украина отрицала свою причастность.