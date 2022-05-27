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Прокуратура Молдавии обжаловала решение суда о домашнем аресте Додона

Прокуроры требуют, чтобы экс-президент Молдавии провел 30 суток ареста в СИЗО, а не под домашним арестом. Судебное заседание, на котором рассмотрят апелляцию, состоится 31 мая
Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: Aurel Obreja / AP)

Антикоррупционная прокуратура Молдавии опротестовала решение суда о домашнем аресте бывшего президента страны Игоря Додона, сообщает NewsMaker.

Прокуратура требует, чтобы Додон провел 30 суток ареста в изоляторе № 13, а не под домашним арестом. В ведомстве напомнили, что экс-президента обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине, и подчеркнули, что мера пресечения должна быть строгой.

«Выдавая ордер на домашний арест <...>, суд признал существование перечисленных прокурорами рисков: что обвиняемый может попытаться уйти от преследования, помешать судебному разбирательству, совершить новые преступления, а также спровоцировать общественные беспорядки», — отметили в прокуратуре.

По мнению прокуратуры, во время домашнего ареста Додон может попытаться связаться со свидетелями или причастными к делу лицами, чтобы повлиять на их показания.

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Игорь Додон в здании районного суда Кишинева

Прокуроры также напомнили, что на заседании суда были представлены доказательства, что Додон часто выезжает за границу, а во время обыска у него обнаружили рубли. Также в прокуратуре указали, что у экс-президента множество связей в России.

Заседание Апелляционной палаты Кишинева, на котором рассмотрят апелляцию, состоится 31 мая.

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Накануне суд Чекан поместил Игоря Додона под домашний арест на 30 суток, частично удовлетворив ходатайство прокурора по борьбе с коррупцией Петра Ярмалюка, просившего заключить подозреваемого под стражу.

Додон заявил, что дело против него было сфабриковано по заказу президента Молдавии Майи Санду.

Уголовное дело в отношении Игоря Додона завели 18 мая после скандала с видеозаписью, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ в 2020 году. На кадрах от 2019 года экс-глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают действовавшему президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма. Додон с Плахотнюком обсуждали создание в парламенте коалиции с конституционным большинством.

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Владимир Плахотнюк

Тогда прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив «элементов преступления» и сославшись на то, что неизвестное содержимое пакета не может считаться уликой.

24 мая Додона задержали на 72 часа по статьям об измене родине, признании финансирования преступной организацией, пассивном коррумпировании и незаконном обогащении.

В Кремле заявили, что встревожены ситуацией с Игорем Додоном, и указали, что в очередной раз происходит преследование тех, «кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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