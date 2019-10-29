Общество , 29 окт, 15:20
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Молдавия объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск
Экс-лидера Демократической партии Молдавии подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Разыскивают Плахотнюка и российские правоохранительные органы
Бывший председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск, сообщает Noi.md со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру страны.
Власти Молдавии вменяют Плахотнюку отмывание денег в особо крупном размере. В середине октября суд в Молдавии выдал ордер на заочный арест олигарха. Кроме того, Плахотнюк заочно арестован в России по обвинению в организации вывода из страны 37 млрд руб.
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