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Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве

На онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным Собянин, пояснил, что смягчение режима планируется провести «в тестовом режиме», установив график выхода на прогулку для жителей разных домов
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить людям выходить на прогулки на улицы. По его словам, решение об этом принять непросто, так как существует угроза того, что на улицах Москвы «будет примерно, как на первомайской демонстрации».

На онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным Собянин, пояснил, что смягчение режима планируется провести «в тестовом режиме», установив график выхода на прогулку для жителей разных домов.

«Взять максимально простую и доступную схему, но, главное, чтобы не все в раз. И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но, тем не менее, надо страховаться в этой истории», — пояснил Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что с 1 июня власти столицы планируют «раскрыть» всю непродовольственную торговлю и часть заведений, работающих в сфере бытовых услуг в городе — прачечные, химчистки и т.д.

О предстоящей встрече мэра и президента сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин встретится с Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в городе, поговорить о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы. Как обстоят дела с эпидемиологической инфраструктурой», — сказал Песков на брифинге утром 27 мая.

Он подчеркнул, что Собянин является не только мэром столицы, но и главой рабочей группы Госсовета по взаимодействию с регионами.

Собянин анонсировал дальнейшее поэтапное смягчение ограничений
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве режим повышенной готовности был введен раньше всех в стране — 5 марта. После этого он неоднократно ужесточался. С 16 марта власти рекомендовали пожилым людям и больным хроническими заболеваниями не покидать свои дома, с 21 марта в столице закрыли школы. С 26 марта строгий режим самоизоляции был введен для граждан старше 65 лет и больных, а с 30 марта режим самоизоляции был распространен на всех жителей города. Со 2 апреля для всех нарушителей режима в столице были введены штрафы — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

С 15 апреля для перемещения по столице стали обязательны электронные пропуска. После отмены с 12 мая периода нерабочих дней в стране, который длился с 28 марта, московские власти разрешили работать в городе промышленным предприятиям и строительным организациям, однако одновременно с этим ввели масочный режим на транспорте и в магазинах.

Собянин неоднократно выступал за сохранение режима жесткой самоизоляции в городе, несмотря на отдельные послабления.

Путин поддержал план открыть предприятия и стройки в Москве после 12 мая
Общество
Фото: Максим Мишин / РИА Новости

21 мая московский мэр объявил о первом этапе ослабления карантинных ограничений — с 25 мая с Москве частично возобновил работу каршеринг, власти также решили открыть 88 многофункциональных центров госуслуг «Мои документы».

Однако на следующий день он заявил о необходимости сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим. «Несмотря на позитивные факторы, мы видим — цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — отметил мэр города. 25 мая Собянин объявил о планах по дальнейшему смягчению режима, но из конкретных мер назвал только возвращение волонтерам права посещать в рамках режима самоизоляции 13 городских приютов для бездомных собак и кошек, в том числе для того чтобы выгуливать животных.

В то же время с 25 мая в Москве ужесточились требования к ношению защитных масок и перчаток. Теперь их обязательно носить не только в магазинах и транспорте, но и на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта — вокзалах, станциях, пассажирских платформах и т.д.

Официально режим самоизоляции в Москве действует до 31 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, карантин, Сергей Собянин
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