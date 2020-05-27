Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве

На онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным Собянин, пояснил, что смягчение режима планируется провести «в тестовом режиме», установив график выхода на прогулку для жителей разных домов

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить людям выходить на прогулки на улицы. По его словам, решение об этом принять непросто, так как существует угроза того, что на улицах Москвы «будет примерно, как на первомайской демонстрации».

На онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным Собянин, пояснил, что смягчение режима планируется провести «в тестовом режиме», установив график выхода на прогулку для жителей разных домов.

«Взять максимально простую и доступную схему, но, главное, чтобы не все в раз. И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но, тем не менее, надо страховаться в этой истории», — пояснил Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что с 1 июня власти столицы планируют «раскрыть» всю непродовольственную торговлю и часть заведений, работающих в сфере бытовых услуг в городе — прачечные, химчистки и т.д.

О предстоящей встрече мэра и президента сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин встретится с Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в городе, поговорить о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы. Как обстоят дела с эпидемиологической инфраструктурой», — сказал Песков на брифинге утром 27 мая.