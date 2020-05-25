Собянин анонсировал дальнейшее поэтапное смягчение ограничений

Планы смягчения мэр Москвы объяснил улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в минувшие выходные

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы планируют продолжать поэтапное смягчение введенных для борьбы с COVID-19 ограничений. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, объяснив решение улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в минувшие выходные.

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу часть многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга. В понедельник, 25 мая, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что следующий этап предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.

Сам Собянин 25 мая сообщил только о возвращении волонтерам права посещать в рамках режима самоизоляции 13 городских приютов для бездомных собак и кошек, в том числе для того, чтобы выгуливать животных. Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, которые выдает ГБУ «Мосволонтер», и получить волон­терский цифровой пропуск.

В то же время с 25 мая в Москве ужесточились требования к ношению защитных масок и перчаток. Теперь их обязательно носить не только в магазинах и транспорте, но и на на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта — вокзалах, станциях, пассажирских платформах и т.д.