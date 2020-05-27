Кремль анонсировал совещание Путина с Собяниным

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин проведет совещание в режиме телеконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который также является главой рабочей группы по коронавирусу в Госсовете. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путин и Собянин обсудят вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в столице.

Ранее 27 мая глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что столица готова не только к первому, но и ко второму этапу снятия карантинных ограничений. По ее словам, в Москве есть достаточное количество свободных коек в больницах, кроме того, по масштабу тестирования она занимает первое место в стране.

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