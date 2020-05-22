Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве

Строгие меры изоляции и пропускной режим в столице необходимо сохранить, самая тяжелая фаза эпидемии придется в городе на май, заявил мэр

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим. Об этом он сообщил на совещании о санитарно-эпидемической обстановке под председательством Владимира Путина.

«Несмотря на позитивные факторы, мы видим — цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — отметил мэр города.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Собянин также объявил, что в Москве на следующей неделе будет увеличен объем плановой медицинской помощи населению и власти попытаются сделать это так, чтобы не создать новые очаги инфекции.

«Мы договорились с главными врачами, <...> сегодня соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы еще находимся в сложной эпидемической ситуации. Соответственно, с Роспотребнадзором разрабатываем меры для того, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках. Но тем не менее мы уже готовы к этому», — объявил мэр.