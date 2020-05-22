Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 12:59
«Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 16:19 Власти китайской провинции Сычуань потребовали запретить майнинг Крипто, 16:17 Как конфликты стимулируют творчество в работе РБК и Сколково, 16:15 Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера Общество, 16:14 В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова Спорт, 16:12 Появилось видео разрушенного упавшим в Пакистане самолетом квартала Общество, 16:04 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 16:01 Это не тупик: антикризисный план для компаний из event-индустрии Pro, 16:00 #пронауку: ученые разгадали тайну исчезновения неандертальцев Стиль, 15:59 Путину назвали сроки готовности большинства регионов к снятию карантина Общество, 15:59 Глава Роспотребнадзора сообщила «срезанном» в России пике эпидемии Общество, 15:57 Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19 Политика, 15:53 Японская теннисистка заработала за год рекордную для спортсменок сумму Спорт, 15:44 Издателя «Флирта» поместили под домашний арест по делу о проституции Общество, 15:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве

Строгие меры изоляции и пропускной режим в столице необходимо сохранить, самая тяжелая фаза эпидемии придется в городе на май, заявил мэр
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим. Об этом он сообщил на совещании о санитарно-эпидемической обстановке под председательством Владимира Путина.

«Несмотря на позитивные факторы, мы видим — цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — отметил мэр города.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Собянин также объявил, что в Москве на следующей неделе будет увеличен объем плановой медицинской помощи населению и власти попытаются сделать это так, чтобы не создать новые очаги инфекции.

«Мы договорились с главными врачами, <...> сегодня соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы еще находимся в сложной эпидемической ситуации. Соответственно, с Роспотребнадзором разрабатываем меры для того, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках. Но тем не менее мы уже готовы к этому», — объявил мэр.

По его словам, некоторые направления медицинской помощи, например онкологическим больным, уже нарастили объем лечения, однако объем многих видов уменьшился, потому что при эпидемии сложно оказывать полный спектр медицинских услуг в больницах и клиниках.

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Общество
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

21 мая Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничительных мер в Москве. С 25 мая заработают 88 многофункциональных центров госуслуг. Хоть и с ограничениями, но возобновит работу каршеринг. С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только столичные цифровые пропуска, жители других регионов смогут их оформить на сайте мэрии (сейчас в Москве можно пользоваться пропусками, выданными не только в столице, но и в Подмосковье).

Режим нерабочих дней действовал в стране с 30 марта, с 12 мая решением президента он был отменен, однако решение об ослаблении карантинных мер должны принимать руководители регионов исходя из эпидемической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора.

В Москве разрешили работу промышленных и строительных предприятий, однако граждан обязали в транспорте и при посещении публичных мест носить маски и перчатки. В своих выступлениях мэр неоднократно подчеркивал, что ослаблять режим самоизоляции в столице еще рано, так как для этого еще не сложились необходимые условия.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
Теги: самоизоляция, Сергей Собянин, карантин
Материалы по теме
Собянин назвал условия для посещения москвичами МФЦ
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 43 тыс. человек
Общество
Собянин заявил о неподходящем времени для возвращения работников в офисы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter