Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим. Об этом он сообщил на совещании о санитарно-эпидемической обстановке под председательством Владимира Путина.
«Несмотря на позитивные факторы, мы видим — цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — отметил мэр города.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Собянин также объявил, что в Москве на следующей неделе будет увеличен объем плановой медицинской помощи населению и власти попытаются сделать это так, чтобы не создать новые очаги инфекции.
«Мы договорились с главными врачами, <...> сегодня соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы еще находимся в сложной эпидемической ситуации. Соответственно, с Роспотребнадзором разрабатываем меры для того, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках. Но тем не менее мы уже готовы к этому», — объявил мэр.