Песков объяснил отставку главы Чувашии «совсем некрасивыми событиями»

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин считает абсолютно неприемлемым неуважение чиновников к людям

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева его неприемлемым поведением. Об этом Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Владимир Путин после увольнения Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия» заявил, что наказание за оскорбление чести и достоинства и хамство по отношению к гражданам для государственных служащих должно быть строже, чем для обычных людей. По его словам, таких чиновников нужно «выметать из органов власти и управления».

Игнатьев был уволен после появления сообщений о его ненадлежащем поведении. Сначала он сообщил о необходимости «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Спустя неделю глава Чувашии во время церемонии вручения пожарным новой техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться до ключей. Пресс-служба Игнатьева объяснила случившееся шуткой, однако в итоге главу Чувашии не только уволили, но и исключили из «Единой России» за демонстрацию «чванства и барских замашек».