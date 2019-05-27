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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Коломойский заявил о поддержке кампании Зеленского украинскими олигархами
Почти все украинские олигархи «в душе» хотели, чтобы на президентских выборах победил Владимир Зеленский, рассказал Игорь Коломойский. Вкладывались ли они в кампанию актера финансово, предприниматель не уточнил
Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Во время избирательной кампании на Украине местные олигархи, выбирая между Владимиром Зеленским и другими кандидатами в президенты, поддерживали первого. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал бизнесмен Игорь Коломойский (Forbes оценивает его капитал в $1,2 млрд).

По словам предпринимателя, ныне нового главу государства «в душе» поддерживали все олигархи. «А публично тоже многие [поддерживали] Зеленского, но уже в зависимости…» — добавил Коломойский. Выражалась ли эта поддержка в финансовых дотациях, он не пояснил.

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За Зеленского в президентской гонке, заметил, однако, собеседник издания, в том числе болел украинский миллиардер Ринат Ахметов (Forbes оценивает его состояние в $6,1 млрд). «Материально он [Зеленского] не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но, учитывая, что он стал больше появляться на ТРК, да», — заявил предприниматель.

В итоге актера, указал Коломойский, начали поддерживать все — просто кто-то «чуть позже, [а кто-то] чуть раньше».

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«Кстати, Ахметов, — вспомнил Коломойский, — сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году». Это, заметил предприниматель, произошло после первого выпуска сериала «Слуга народа», в котором нынешний президент Украины сыграл главную роль. «В 2016 году! Не в 2017-м, не в 2018-м», — заметил Коломойский, подчеркнув, что на тот момент не слышал о планах баллотироваться даже от самого Зеленского.

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Игорь Коломойский является владельцем украинского телеканала «1+1», на котором в том числе выходят передачи студии «Квартал 95» (ее основателем является Зеленский). Во время президентской кампании предприниматель публично поддерживал Зеленского, а также заявлял о готовности помогать ему советами и консультировать. Петр Порошенко, реагируя на это, называл актера марионеткой Коломойского. Последний в ответ назвал экс-главу государства своей марионеткой.

После победы Зеленского на выборах Коломойский вернулся в республику. Из Украины он уехал летом 2017 года и с тех пор жил в Швейцарии и Израиле.

Сам новый глава государства после избрания на пост президента отмечал, что приоритетами для работы своей команды считает победу над коррупцией, борьбу с монополиями в сфере энергетики и с олигархами в сфере средств массовой информации.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, олигархи
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