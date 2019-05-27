Коломойский заявил о поддержке кампании Зеленского украинскими олигархами

Почти все украинские олигархи «в душе» хотели, чтобы на президентских выборах победил Владимир Зеленский, рассказал Игорь Коломойский. Вкладывались ли они в кампанию актера финансово, предприниматель не уточнил

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Во время избирательной кампании на Украине местные олигархи, выбирая между Владимиром Зеленским и другими кандидатами в президенты, поддерживали первого. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал бизнесмен Игорь Коломойский (Forbes оценивает его капитал в $1,2 млрд).

По словам предпринимателя, ныне нового главу государства «в душе» поддерживали все олигархи. «А публично тоже многие [поддерживали] Зеленского, но уже в зависимости…» — добавил Коломойский. Выражалась ли эта поддержка в финансовых дотациях, он не пояснил.

За Зеленского в президентской гонке, заметил, однако, собеседник издания, в том числе болел украинский миллиардер Ринат Ахметов (Forbes оценивает его состояние в $6,1 млрд). «Материально он [Зеленского] не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но, учитывая, что он стал больше появляться на ТРК, да», — заявил предприниматель.

В итоге актера, указал Коломойский, начали поддерживать все — просто кто-то «чуть позже, [а кто-то] чуть раньше».