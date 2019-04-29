Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции

Ранее СМИ сообщали о встречах избранного президента Украины с представителями бизнеса и политиками. 29 апреля Зеленский вылетел из Бодрума в Киев регулярным рейсом Turkish Airlines

Владимир Зеленский (Фото: Taylor Weidman / Bloomberg)

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не проводил рабочих встреч с представителями украинского и иностранного бизнеса и политики, заявили в его пресс-службе.

«Пресс-служба Владимира Зеленского официально заявляет, что во время пребывания в Турции, в городе Бодрум, в краткосрочном отдыхе с семьей — супругой и детьми — Владимир Зеленский не планировал и не проводил никаких встреч и переговоров с представителями каких-либо украинских или иностранных политических сил или органов государственной власти», — заявила РБК и.о. пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» и ряд СМИ сообщили о том, что во время своей поездки в Турцию Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также представителями советника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами. «Незыгарь», в частности, указывал на то, что в аэропорту турецкого курорта, где находился Зеленский, приземлялись частные самолеты Геннадия Боголюбова, Рината Ахметова (самого богатейшего бизнесмена Украины на борту бизнес-джета, по данным Telegram-канала, при этом не было) и Владимира Плахотнюка.

«Информация о якобы состоявшихся встречах, распространенная рядом СМИ, является недостоверной», — заверила Победоносцева.