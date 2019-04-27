Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины готов помогать ему советами

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В интервью телеканалу НТВ Коломойский, который временно живет в израильском городе Герцлия, заявил, что практически не принимал участия в предвыборной кампании актера. «За шесть месяцев один или два раза давал ему советы», — сказал он.

«Я готов помогать ему советами и иногда помогаю. Но это не является массовым явлением», — подчеркнул Коломойский. При этом на вопрос, какую роль он отводит себе в будущей команде президента, бизнесмен заявил, что «максимум готов консультировать Зеленского».

«Я очень хотел, чтобы Зеленский выиграл выборы. Он взвалил себе на плечи большой груз. Надеемся, что он справится», — добавил Коломойский, пообещавший вернуться на Украину после официального оглашения результатов.

В ходе предвыборной кампании на Украине действующий президент страны Петр Порошенко обвинял Зеленского в том, что тот является «марионеткой Коломойского». Актер на это отвечал, что с Коломойским его связывают исключительно деловые отношения: шоу Зеленского выходило на телеканале, который подконтролен бизнесмену.

Коломойский после свержения Виктора Януковича несколько лет был губернатором Днепропетровской области и спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях в Донбассе. В 2015 году он был отправлен в отставку, а спустя год власти приватизировали Приватбанк, 41% акций которого принадлежали бизнесмену.