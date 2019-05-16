Игорь Коломойский вернулся на Украину

Коломойский не был на Украине с июня 2017-го. Условием своего возвращения он называл оглашение итогов президентских выборов

Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину в ночь на четверг, 16 мая, сообщает издание «The Бабель».

Изначально о возвращении Коломойского написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Ткач. По его данным, самолет группы «Приват» прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 02:30 мск.

Позже бизнесмен подтвердил «The Бабель» информацию о своем возвращении. Коломойский заявил, что не знает, чем займется на родине в первую очередь. Как отмечает издание, предприниматель не был на Украине с июня 2017 года и с тех пор жил в Швейцарии и Израиле.

Ранее Коломойский говорил, что планирует вернуться на родину. В конце апреля он говорил, что сделает это после того, как будут оглашены итоги прошедших в стране президентских выборов. «Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — говорил он.