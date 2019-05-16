Игорь Коломойский вернулся на Украину

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,52 -0,14 EUR Бирж. 72,16 -0,29 Brent 72,87 +1,18% USD Нал. 65,03 64,14 EUR Нал. 72,84 71,92 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1185 -0,0015 BTC/USD Бирж. 7 840,60 -289,90 IMOEX 2 585,63 +1,22% RTSI 1 262,51 +1,24% DJIA 25 648,02 +0,45% Nasdaq 7 822,15 +1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Транснефть ₽135 900 (-13,63%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Транснефть ₽135 900 (-13,63%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
В Сеть утекли данные о ранее неизвестных российских спутниках Общество, 16:03 Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием Политика, 16:02 Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил ярославский «Локомотив» Спорт, 15:55 Путин объяснил, какие люди любят критику и почему Политика, 15:49 Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе Общество, 15:45 Пост генсека ОДКБ в 2020 году займет белорусский кандидат Политика, 15:44 Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России Политика, 15:43 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 15:43 Суд взыскал с ХК «Спартак» ₽2,3 млн за использование образа Ждуна Общество, 15:41 Альфа-банк назвал самый подходящий для получения кредита знак зодиака Финансы, 15:31 Парламент Австрии выступил за запрет хиджабов в начальных школах Общество, 15:19 Лучшая неделя для Bitcoin за последние годы: что произошло на крипторынке Крипто, 15:19 Башни из песка и соцсети для соседей: в Москве показали дома будущего Недвижимость, 15:17  «Уральские авиалинии» прекратили летать из Жуковского в Париж и Ниццу Общество, 15:15
Политика ,  
0 
Игорь Коломойский вернулся на Украину
Коломойский не был на Украине с июня 2017-го. Условием своего возвращения он называл оглашение итогов президентских выборов
Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину в ночь на четверг, 16 мая, сообщает издание «The Бабель».

Изначально о возвращении Коломойского написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Ткач. По его данным, самолет группы «Приват» прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 02:30 мск.

Позже бизнесмен подтвердил «The Бабель» информацию о своем возвращении. Коломойский заявил, что не знает, чем займется на родине в первую очередь. Как отмечает издание, предприниматель не был на Украине с июня 2017 года и с тех пор жил в Швейцарии и Израиле.

Политика
Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

Ранее Коломойский говорил, что планирует вернуться на родину. В конце апреля он говорил, что сделает это после того, как будут оглашены итоги прошедших в стране президентских выборов. «Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — говорил он.

Коломойский публично поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского, который во втором туре набрал 73,22% голосов против 24,45% у действующего президента Петра Порошенко.

В ходе предвыборной кампании Порошенко неоднократно говорил о связях Коломойского и Зеленского, а также называл своего соперника марионеткой бизнесмена. Коломойский в ответ назвал Порошенко своей марионеткой.

Политика
Когда Владимир Зеленский станет президентом Украины

Бизнесмену принадлежит канал «1+1», на котором транслируются проекты студии «Квартал 95», одним из создателей которой является Зеленский. За несколько дней до второго тура он говорил, что если Коломойский нарушит закон, то его ждет тюрьма.

Коломойский уже заявлял, что готов консультировать Зеленского. «Я готов помогать ему советами и иногда помогаю. Но это не является массовым явлением», — говорил бизнесмен. Он также предложил оставить главу МВД Арсена Авакова в составе нового кабинета министров. «Он должен остаться в правительстве. Что бы в стране ни происходило, он является фундаментом», — сказал он.

В 2015-м Порошенко уволил Коломойского с должности главы Днепропетровской области. Годом позже был национализирован Приватбанк, 41% которого принадлежали Коломойскому. Бизнесмен связывал этот процесс со своим конфликтом с Порошенко.

Бизнес
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского

В апреле 2019-го окружной административный суд Киева вынес несколько решений в пользу Коломойского. Так, он принял заключение, согласно которому национализацию провели с нарушениями законодательства. Кроме того, был определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

В Нацбанке Украины пояснили, что позиция суда может привести к тому, что у бывших акционеров появятся основания для взыскания средств, которые были национализированы. Порошенко утверждал, что при возврате Приватбанка Коломойскому страну ждет дефолт. Судьи же обвинили президента в оказании давления.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Игорь Коломойский, Украина
Материалы по теме
Коломойский допустил перезагрузку экономики Украины по аналогии с 1917-м
Политика
Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних
Политика
Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter