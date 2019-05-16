Игорь Коломойский вернулся на Украину

Коломойский публично поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского, который во втором туре набрал 73,22% голосов против 24,45% у действующего президента Петра Порошенко.
В ходе предвыборной кампании Порошенко неоднократно говорил о связях Коломойского и Зеленского, а также называл своего соперника марионеткой бизнесмена. Коломойский в ответ назвал Порошенко своей марионеткой.
Бизнесмену принадлежит канал «1+1», на котором транслируются проекты студии «Квартал 95», одним из создателей которой является Зеленский. За несколько дней до второго тура он говорил, что если Коломойский нарушит закон, то его ждет тюрьма.
Коломойский уже заявлял, что готов консультировать Зеленского. «Я готов помогать ему советами и иногда помогаю. Но это не является массовым явлением», — говорил бизнесмен. Он также предложил оставить главу МВД Арсена Авакова в составе нового кабинета министров. «Он должен остаться в правительстве. Что бы в стране ни происходило, он является фундаментом», — сказал он.
В 2015-м Порошенко уволил Коломойского с должности главы Днепропетровской области. Годом позже был национализирован Приватбанк, 41% которого принадлежали Коломойскому. Бизнесмен связывал этот процесс со своим конфликтом с Порошенко.
В апреле 2019-го окружной административный суд Киева вынес несколько решений в пользу Коломойского. Так, он принял заключение, согласно которому национализацию провели с нарушениями законодательства. Кроме того, был определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.
В Нацбанке Украины пояснили, что позиция суда может привести к тому, что у бывших акционеров появятся основания для взыскания средств, которые были национализированы. Порошенко утверждал, что при возврате Приватбанка Коломойскому страну ждет дефолт. Судьи же обвинили президента в оказании давления.