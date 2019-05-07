Зеленский назвал своими приоритетами демонополизацию и деолигархизацию

Избранный президент Украины заявил, что ставит задачу не бороться с коррупцией, а победить ее. Ранее его окружение в числе приоритетов называло переговоры с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / TASS)

Приоритетом для команды избранного президента Украины Владимира Зеленского является победа над коррупцией, борьба с монополиями в сфере энергетики и с олигархами в сфере средств массовой информации. Об этом Зеленский заявил во время встречи с еврокомиссаром по политике соседства и расширения ЕС Йоханессом Ханом, сообщается на предвыборном сайте Зеленского.

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — заявил он. Он добавил, что курс Украины на интеграцию с Европой является безальтернативным. Зеленский также сообщил о планах принять новое законодательство о выборах в Верховную раду.

Хан предложил «помощь в переговорах» с Москвой по вопросу транзита российского газа, а также заявил о поддержке реформ, которые принесут пользу гражданам Украины.

В конце апреля в штабе Зеленского называли еще один приоритет его политики: налаживание контактов с Россией. Также в штабе заявили о необходимости завершить военные действия на востоке Украины.