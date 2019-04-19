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Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
При этом любое политическое преследование Порошенко после выборов неприемлемо, отметил предприниматель. По словам Коломойского, украинский президент должен нести ответственность перед правоохранителями
Игорь Коломойский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украинский олигарх и экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский после решения суда об отмене национализации этого банка назвал действующего президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом он заявил в интервью украинской газете «Экономическая правда».

«Он [Порошенко] — просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он — моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — сказал Коломойский.

По словам бизнесмена, Порошенко должен сообщить всем украинцам о своем желании «поживиться чужой собственностью». В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины. Также олигарх напомнил, как Порошенко «устраивал мародерство» в Укроборонпроме.

Кроме того, Порошенко должен публично признать свою ошибку в национализации Приватбанка. «Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский.

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Однако политическое преследование действующего главы украинского государства неприемлемо, считает Коломойский. «Что бы он не натворил, это вопрос к правоохранителям», — заявил олигарх.

На вопрос, как решение суда повлияет на операционную деятельность банка, Коломойский ответил: «Я не управляю Приватбанком, поэтому мне все равно. Надеюсь, что пока никак». В будущем менеджмент банка поменяется и тогда «воздастся тем, кто сегодня управляет Приватбанком и наносит государству ущерб». По словам Коломойского, нынешнее руководство банка должно понести уголовную ответственность.

Окружной административный суд Киева 18 апреля постановил, что национализация Приватбанка проводилась с нарушением законодательства. Банк национализировали в конце 2016 года за символическую сумму в одну гривну, Коломойский контролировал 41,6% акций кредитной организации. Пакетом в 33,2% также владел украинский предприниматель Геннадий Боголюбов.

Порошенко заявил, что при возврате Приватбанка Коломойскому страну ждет дефолт и экономический кризис. Президент также созвал заседание Совета безопасности и обороны Украины для обсуждения судебного решения. Нацбанк Украины пообещал обжаловать решение окружного суда.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Украина, Приватбанк
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