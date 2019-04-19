Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

При этом любое политическое преследование Порошенко после выборов неприемлемо, отметил предприниматель. По словам Коломойского, украинский президент должен нести ответственность перед правоохранителями

Игорь Коломойский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украинский олигарх и экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский после решения суда об отмене национализации этого банка назвал действующего президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом он заявил в интервью украинской газете «Экономическая правда».

«Он [Порошенко] — просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он — моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — сказал Коломойский.

По словам бизнесмена, Порошенко должен сообщить всем украинцам о своем желании «поживиться чужой собственностью». В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины. Также олигарх напомнил, как Порошенко «устраивал мародерство» в Укроборонпроме.

Кроме того, Порошенко должен публично признать свою ошибку в национализации Приватбанка. «Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский.