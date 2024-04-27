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Военная операция на Украине ,  
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РПЦ решила не призывать к перемирию на Пасху

РПЦ отказалась от попыток перемирия на Пасху из-за непонимания со стороны Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
РПЦ не призывает к перемирию, в том числе на Пасху, поскольку призывы не встречают понимания у Киева, заявил представитель церкви Кипшидзе
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Русская православная церковь (РПЦ) больше не предпринимает попыток призвать к перемирию, в том числе на время Пасхи, поскольку мирные инициативы не встречают понимания у противоположной стороны, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции.

Он напомнил о призыве главы РПЦ патриарха Кирилла о рождественском перемирии в начале 2023 года, который не поддержали в Киеве.

«С тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны. <...> Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум не актуально», — сказал Кипшидзе (цитата по ТАСС).

Православная Пасха в этом году пройдет 5 мая. Католики и другие конфессии, придерживающиеся григорианского календаря, отметили праздник 31 марта. Папа римский Франциск (глава католической церкви), поздравляя христиан с Пасхой, призвал провести обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех». В Киеве этот призыв поддержали.

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Папа римский Франциск

В прошлом году Кипшидзе также напомнил о призыве РПЦ к перемирию на Рождество в начале 2023 года и отказе Украины от этого, назвав попытки к перемирию со стороны Русской православной церкви в таком контексте странными.

В 2023 году православная Пасха пришлась на 16 апреля, в этот день Киев сообщил об обмене пленными.

Патриарх Кирилл в прошлогоднем пасхальном послании призвал молиться о «прочном и справедливом мире для братских народов».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
РПЦ Русская православная церковь перемирие Пасха Вахтанг Кипшидзе
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