Папа римский в православную Пасху пожелал мира россиянам и украинцам

В православную Пасху папа римский напомнил, что боевые действия по всему миру «сеют смерть», и пожелал российскому и украинскому народу скорейшего достижения мира

Папа римский Франциск (Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал россиянам и украинцам скорейшего достижения мира. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

«Я хочу выразить свою близость всем нашим братьям и сестрам, которые, особенно на востоке, празднуют сегодня Пасху. К сожалению, в отличие от пасхального послания войны продолжаются, и они продолжают сеять смерть. <...> Я думаю о наших русских и украинских братьях и сестрах. Желаю, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира», — сказал понтифик.

Помимо этого, глава церкви выразил беспокойство событиями в Судане, где идет вооруженное противостояние между армией и отрядами Сил быстрого реагирования (RSF). Он отметил, что суданскому народу, «который уже подвергся таким испытаниям», необходимо отказаться от применения оружия и встать на путь мира и гармонии.

Ранее папа римский Франциск неоднократно обращался к русским и украинцам с предложением немедленно вернуться к мирным переговорам. Так, в начале апреля в разговоре с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым он предложил установить в зоне боевых действий на Украине двухнедельное перемирие на время празднования Пасхи, передавал ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле не видели никаких официальных заявлений Ватикана на этот счет, поэтому он не считает «нужным и возможным комментировать».

В октябре 2022 года папа римский попросил президента России Владимира Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а президента Украины Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире». Комментируя боевые действия, Франциск говорил, что военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».