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МИД Турции назвал условие продления зерновой сделки в мае

Чавушоглу: зерновая сделка может быть продлена, если будут удовлетворены требования России
Анкара в тесном контакте с ООН работает над тем, чтобы зерновая сделка была в очередной раз продлена. Но для этого нужно, чтобы требования России к ней также были выполнены, отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море может быть продлено в мае 2023 года, если будут удовлетворены требования России. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу tv100.

«Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдет, то соглашение будет продлено. Это важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Чавушоглу отметил, что Турция работает «в тесной координации с ООН» по началу экспорта зерна и удобрений из России.

В этот же день, 24 апреля, глава МИД России Сергей Лавров должен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который был одним из инициаторов зерновой сделки.

Как рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова, речь на встрече пойдет о равнозначном исполнении обеих частей продуктовой сделки.

«Мы четко заявляли насчет этой сделки. Она состоит из двух частей, и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла», — цитирует Захарову «РИА Новости».

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При заключении зерновой сделки в июле 2022 года было подписано два соглашения: Меморандум о взаимопонимании между ООН и Россией о содействии беспрепятственному доступу для экспорта продуктов питания и удобрений на мировые рынки и «Черноморская зерновая инициатива», подписанная Россией, Турцией, Украиной при содействии ООН, чтобы разрешить безопасный экспорт зерна, удобрений и других продуктов питания из украинских портов через Черное море.

В очередной раз она была продлена в марте 2023 года на 60 дней. Однако Москва неоднократно заявляла, что условия зерновой сделки выполняются только для одной стороны — для Украины, которая вывозит свое зерно через порты Черного моря.

Россия настаивает, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна. «Если мы говорим о сделке, то она пакетная. Продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопросы о продлении приобретают достаточно сложный характер», — заявил тогда глава МИДа Сергей Лавров.

7 апреля 2023 года Лавров на встрече с Чавушоглу заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется». «Препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются», — отметил он.

«Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка», — пояснил тогда министр.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Турция Мевлют Чавушоглу Зерновая сделка
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