Bloomberg сообщил о «ловушке» для украинского зерна

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 16:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:13
Минтранс пообещал продолжить субсидии авиации на фоне риска повышения цен Бизнес, 20:00
Посол США назвала приговор Кара-Мурзы «признаком репрессий» Политика, 20:00
Минцифры предложило пересмотреть требования по ипотеке для айтишников Политика, 19:45
Роднина назвала «катастрофой» состав президиума Федерации фигуристов Спорт, 19:40
Bloomberg сообщил о «ловушке» для украинского зерна Политика, 19:39
Центробанк предложил запустить льготную ипотеку для небольших городов Недвижимость, 19:33
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Гладков сообщил о повторном обстреле села Муром Политика, 19:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:20
Владелец KFC завершил сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны Бизнес, 19:19
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 19:11
В Курской области возбудили дело из-за застрелившего сослуживца срочника Общество, 18:59
Минцифры не увидело оснований для рассылок повесток через «Госуслуги» Политика, 18:57
Военком Москвы уточнил слова о тестовой рассылке электронных повесток Общество, 18:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg сообщил о «ловушке» для украинского зерна

Украинская компания HarvEast допустила трудности с выживанием из-за ситуации с зерном
После того как страны ЕС начали грозить ограничениями для украинских экспортеров, зерно с Украины оказалось «в ловушке». Экспорт по Черному морю может прерваться из-за позиции России, транзит через Европу тоже под вопросом
Украинские вагоны-зерновозы проезжают во время продолжающейся акции протеста фермеров возле польско-украинского пограничного перехода
Украинские вагоны-зерновозы проезжают во время продолжающейся акции протеста фермеров возле польско-украинского пограничного перехода (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экспорт украинского зерна к лету 2023 года опять оказался под угрозой, констатирует Bloomberg, ссылаясь на заявление украинского агропроизводителя HarvEast и ограничения, введенные в последние дни европейскими странами.

Сложности с вывозом урожая зерновых в 2022 году вынудили Украину, Турцию, Россию и ООН заключить сделку, которая позволила наладить экспорт из украинских портов по Черному морю. Однако сейчас продление этой сделки под угрозой из-за позиции Москвы, настаивающей на том, что не все условия соглашения были выполнены партнерами.

Одновременно ряд стран Восточной Европы, в числе которых Польша, Словакия и Венгрия, временно запретили импорт украинского зерна. Bloomberg отмечает, что на фоне сложностей с вывозом зерновых по морю Украина часть урожая вывозила наземным путем — железными дорогами, фурами и речными судами. Так, HarvEast отправляет около 60% своей продукции через порты Черного моря, в том числе через зерновой коридор, и 40% по железной дороге и автомобильным транспортом через Европу. Пока транзит украинского зерна через соседние страны, в отличие от прямого импорта, не запрещен, однако накапливающееся там украинское зерно оказывает давление на местные рынки. «Украинское зерно снова попало в ловушку — теперь из-за блокировки на обоих фронтах», — описывает агентство эту ситуацию.

«Для большинства фермеров сейчас это не так критично, потому что сейчас конец сезона и большая часть урожая уже продана, но если это продолжится летом, нам будет очень и очень сложно выжить», — говорит генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков.

Ограничения на поставку украинской сельскохозяйственной продукции, как стало известно 16 апреля, обсудят и власти Болгарии. 

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Правила госзакупок-2023: чем опасны контракты с импортными составляющими
Как противостояние США и Китая разрушает МВФ — The Economist
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. В начале апреля Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. AP отмечало, что переполнение рынков этих стран продукцией с Украины вызвало недовольство фермеров. Так, с января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в приграничные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. Импорт в Польшу в ноябре 2021 года равнялся 6 тыс. т, а за аналогичный период 2022 года — 1637,6 тыс. т.

В январе представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии обратились в Евросовет, предупредив, что растущий поток украинского зерна в Европу угрожает местным сельхозпроизводителям.  

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
зерно Украина экспорт зерна
Материалы по теме
Киев назвал «первый шаг» после запрета Польши на ввоз зерна с Украины
Политика
Третья страна ЕС прекратила импорт зерна с Украины
Бизнес
Песков назвал «не столь радужными» перспективы зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter