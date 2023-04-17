Bloomberg сообщил о «ловушке» для украинского зерна

После того как страны ЕС начали грозить ограничениями для украинских экспортеров, зерно с Украины оказалось «в ловушке». Экспорт по Черному морю может прерваться из-за позиции России, транзит через Европу тоже под вопросом

Украинские вагоны-зерновозы проезжают во время продолжающейся акции протеста фермеров возле польско-украинского пограничного перехода (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экспорт украинского зерна к лету 2023 года опять оказался под угрозой, констатирует Bloomberg, ссылаясь на заявление украинского агропроизводителя HarvEast и ограничения, введенные в последние дни европейскими странами.

Сложности с вывозом урожая зерновых в 2022 году вынудили Украину, Турцию, Россию и ООН заключить сделку, которая позволила наладить экспорт из украинских портов по Черному морю. Однако сейчас продление этой сделки под угрозой из-за позиции Москвы, настаивающей на том, что не все условия соглашения были выполнены партнерами.

Одновременно ряд стран Восточной Европы, в числе которых Польша, Словакия и Венгрия, временно запретили импорт украинского зерна. Bloomberg отмечает, что на фоне сложностей с вывозом зерновых по морю Украина часть урожая вывозила наземным путем — железными дорогами, фурами и речными судами. Так, HarvEast отправляет около 60% своей продукции через порты Черного моря, в том числе через зерновой коридор, и 40% по железной дороге и автомобильным транспортом через Европу. Пока транзит украинского зерна через соседние страны, в отличие от прямого импорта, не запрещен, однако накапливающееся там украинское зерно оказывает давление на местные рынки. «Украинское зерно снова попало в ловушку — теперь из-за блокировки на обоих фронтах», — описывает агентство эту ситуацию.

«Для большинства фермеров сейчас это не так критично, потому что сейчас конец сезона и большая часть урожая уже продана, но если это продолжится летом, нам будет очень и очень сложно выжить», — говорит генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков.

Ограничения на поставку украинской сельскохозяйственной продукции, как стало известно 16 апреля, обсудят и власти Болгарии.

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. В начале апреля Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. AP отмечало, что переполнение рынков этих стран продукцией с Украины вызвало недовольство фермеров. Так, с января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в приграничные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. Импорт в Польшу в ноябре 2021 года равнялся 6 тыс. т, а за аналогичный период 2022 года — 1637,6 тыс. т.

В январе представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии обратились в Евросовет, предупредив, что растущий поток украинского зерна в Европу угрожает местным сельхозпроизводителям.