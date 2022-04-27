Премьер Польши призвал к новым санкциям, так как Россия «справляется»
Россия пока неплохо справляется с санкциями, поэтому Варшава старается разработать новые санкционные пакеты. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге.
«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», — сказал он.
Кроме того, он заявил, что Польша продолжит исполнять действующие санкции, даже несмотря на отказ «Газпрома» поставлять газ в страну.
«Нужно напомнить, что эти действия с российской стороны были предприняты потому, что Польшу пытались шантажировать, заставить нас платить в рублях. Мы придерживаемся санкций, которые вырабатывают ЕК и Евросовет. Из этого следует, что мы не будем платить в рублях за российский газ», — сказал Моравецкий.
Он призвал другие страны ЕС не только отказаться платить за газ в рублях, но также ввести пошлины на газ и нефть из России, чтобы Москва не могла легко получать новые рынки. Кроме того, он предложил ввести вторичные санкции, чтобы российский бюджет понес как можно больше потерь.
Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) за газ в рубли. Схема начала работать с 1 апреля. Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои.
Некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. В их числе Польша.