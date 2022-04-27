Премьер Польши призвал к новым санкциям, так как Россия «справляется»

Матеуш Моравецкий призвал усилить санкции против России. По его словам, Москва «неплохо справляется» с уже действующими. Ранее «Газпром» отказался поставлять в страну газ

Матеуш Моравецкий (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Россия пока неплохо справляется с санкциями, поэтому Варшава старается разработать новые санкционные пакеты. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге.

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что Польша продолжит исполнять действующие санкции, даже несмотря на отказ «Газпрома» поставлять газ в страну.

«Нужно напомнить, что эти действия с российской стороны были предприняты потому, что Польшу пытались шантажировать, заставить нас платить в рублях. Мы придерживаемся санкций, которые вырабатывают ЕК и Евросовет. Из этого следует, что мы не будем платить в рублях за российский газ», — сказал Моравецкий.

Он призвал другие страны ЕС не только отказаться платить за газ в рублях, но также ввести пошлины на газ и нефть из России, чтобы Москва не могла легко получать новые рынки. Кроме того, он предложил ввести вторичные санкции, чтобы российский бюджет понес как можно больше потерь.

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Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) за газ в рубли. Схема начала работать с 1 апреля. Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои.

Некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. В их числе Польша.