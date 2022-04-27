Еврокомиссия увидела шантаж в заявлении «Газпрома» об остановке поставок
Прекращение Россией поставок газа польским и болгарским потребителям является неприемлемым, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо», — сказала она.
По ее словам, ситуация подтверждает тот факт, что Россия «является ненадежным поставщиком газа». При этом, как утверждает фон дер Ляйен, ЕС готов к такому сценарию, его члены находятся в контакте по этому вопросу.
«Встреча группы по газовой координации проходит прямо сейчас. Мы намечаем скоординированный ответ Евросоюза», — добавила фон дер Ляйен.
О приостановке поставок Польше и Болгарии «Газпром» объявил утром 27 апреля. Это связанно с отсутствием платежей от энергетических компаний этих стран в рублях. Накануне о приостановке импорта газа сообщили в Варшаве и Софии. Польша заявила, что не будет платить за российский газ рублями, а в Болгарии подчеркнули, что произвели все платежи по договору с Россией своевременно, а новые условия оплаты топлива в российской валюте не соответствуют действующим соглашениям и несут для Болгарии риски.
Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский после заявления «Газпрома» сказал, что, если в целом внешние условия не изменятся, газ в стране будет. По его словам, Польша шесть лет готовилась к прекращению закупки газа у России, однако это произошло «быстрее, чем предполагала» Варшава, поскольку контракт «Газпрома» и PGNiG истекал в декабре.
«Газпром» также предупредил, что если Болгария и Польша начнут несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов, то поставки для транзита сократятся в таком же объеме.