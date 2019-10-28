США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

Просьба от российского Минюста в адрес американской стороны вернуть российского летчика, чтобы он отбывал срок в стране гражданства, была отправлена около полугода назад. Вашингтон ответил Москве отказом

Константин Ярошенко (Фото: ТАСС)

Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на копию письма начальника департамента международных переводов Минюста США Паулы Вульф на имя ее российской коллеги из Министерства юстиции России Александры Дроновой.

Из письма следует, что США ответили России отказом 7 октября. Отказ объясняется «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений».

По информации издания, защите Ярошенко было объявлено об отказе в передаче летчика на родину лишь 26 октября. Именно в этот день в Россию вернулась Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме полтора года, замечает издание.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ», — приводит издание слова Ярошенко. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — добавил летчик.