Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию

Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в РБК.

Обращение направили 22 апреля в МИД России, чтобы оттуда по дипломатическим каналам оно поступило в Минюст США.

«Конвенцией не установлены сроки, в течение которых компетентными органами государств рассматриваются запросы о передаче осужденных», — отмечается в сообщении.

В марте «Известия» написали, что Минюст планирует потребовать от американской стороны вернуть российского летчика, чтобы он отбывал срок в стране гражданства. Сам Ярошенко отмечал, что прошлые попытки вернуть его в Россию были неудачными.